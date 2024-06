Cota lui Dennis Man a explodat după sezonul de vis la Parma. Cât a ajuns să valoreze internaţionalul român - Antena Sport

Cota lui Dennis Man a explodat după sezonul de vis la Parma Valentin Mihăilă şi Dennis Man / Profimedia Images Cota lui Dennis Man a explodat după sezonul de vis la Parma. Man a fost unul dintre jucătorii care au pus umărul la promovarea celor de la Parma în Serie A. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Astfel, cota lui Dennis Man a crescut d ela 6.500.000 de euro la 9.000.000 de euro. Man a marcat 11 goluri pentru Parma în sezonul trecut din Serie B. Cota lui Dennis Man a explodat după sezonul de vis la Parma Man se află pe locul 2 în topul celor mai voloroşi jucători români. Primul este Radu Drăguşin, cu o cotă de 25.000.000 de euro. Pe locul 3 se află Drius Olaru, cu o cotă de piaţă de 6.500.000 de euro, conform celor de la Transfermarkt. Radu Drăgușin (Tottenham) – 25.000.000 de euro

Dennis Man (Parma) – 9.000.000 de euro

Darius Olaru (FCSB) – 6.500.000 de euro

Florinel Coman (FCSB)- 6.000.000 de euro

Nicolae Stanciu (Damac) – 5.000.000 de euro

Denis Drăguș (Gaziantep) – 4.000.000 de euro

Alexandru Mățan (Columbus Crew) – 3.500.000 de euro

Alexandru Mitriță (Universitatea Craiova) – 3.200.000 de euro)

Andrei Burcă (Al-Okhdood) – 3.200.000 de euro

Dennis Man, mesaj de luptă înainte de amicalele României Dennis Man a transmis un mesaj de luptă, înainte de amicalele României. Mijlocașul de la Parma s-a declarat încrezător în grupul care s-a format la echipa națională, mărturisind că nu vrea să-i dezamăgească pe români. România va disputa două dueluri amicale, înainte de EURO 2024. Duelul cu Liechtenstein, de pe 7 iunie, va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

„Sunt foarte încrezător, am încredere în grup. ne aşteptăm să facem meciuri bune şi de ce nu, să ieşim din grupe. Punctul forte este grupul, suntem uniţi, ne simţim foarte bine pe teren. Sper ca la Euro să se vadă acest lucru. Avem o grupă cu adversari dificili, dar dacă vom fi concentraţi, vom face meciuri bune. Suportul fanilor îmi dă putere. Pentru Euro, le transmit să fim uniţi cu toţii, noi jucăm şi pentru ei, să nu-i dezamăgim”, a spus Man.

El a subliniat că îşi doreşte să rămână la Parma, pentru a evolua în Serie A. „Pentru mine a fost un sezon bun, sunt fericit că am îndeplinit obiectivul echipei, acela de a promova în Serie A. Suntem fericiţi. Personal cred că puteam să fac şi mai bine, dar per total sunt fericit cu ceea ce am făcut.Vreau să continui să joc în Serie A. Am avut trei ani în Serie B şi ştiu ce înseamnă. Vreau să joc la cel mai mai înalt nivel, am dorinţa de a evolua cu Parma în Serie A”, a afirmat Dennis Man, pentru FRF TV.

Man a spus că nu are niciun ritual şi nicio superstiţie înainte de meciuri şi dacă ar fi să împrumute ceva de la un jucător de la naţională, ar fi viteza lui Valentin Mihălă.

