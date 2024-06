Cota României la calificarea în optimile EURO 2024, după ce în Grupa E toate echipele au ajuns la 3 puncte după două jocuri - Antena Sport

Cota României la calificarea în optimile EURO 2024, după ce în Grupa E toate echipele au ajuns la 3 puncte după două jocuri disputate nu s-a modificat prea mult.

Asta în situaţia în care, chiar dacă au pierdut cu Belgia (0-2), tricolorii au rămas pe locul 1 în Grupa E, înainte de meciurile programate în ultima rundă, Slovacia – România şi Belgia – Ucraina.

Pentru a fi la mâna ei, România are nevoie să nu piardă duelul cu Slovacia. Chiar şi în cazul unei înfrângeri, putem termina pe 3, dar vom depinde de rezultatele din celelalte meciuri din ultima rundă.

Acesta este motivul pentru care România are o cotă foarte mică de a ajunge în optimi, 1:13. Asta după ce, după prima rundă din Grupa E, tricolorii aveau o cotă de 1.10.

Belgia are cotă de 1.14 pentru a ieşi din grupe, în timp ce Slovacia are 1.22. Cea mai mare cotă o are Ucraina, 2.25.