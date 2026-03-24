Cristi Borcea a nominalizat doi jucători care ar putea face diferența în meciul cu Turcia: „Prin cine altcineva?”

Echipa națională de fotbal a României va întâlni Turcia în semifinala barajului de calificare pentru Campionatul Mondial, iar disputa va avea loc joi seară, la Istanbul, pe stadionul celor de la Beșiktaș.
Cristi Borcea a vorbit despre disputa contra selecționatei antrenate de Vicenzo Montella și a transmis de la ce jucători români are cele mai mari așteptări pentru acest duel.
Dennis Man și Valentin Mihăilă, jucătorii pe care se bazează Cristi Borcea
Naționala de fotbal a lui Mircea Lucescu va lupta joi pentru o calificare în finala barajului pentru Cupa Mondială, iar așteptările și entuziasmul sunt ridicate înaintea confruntării istorice de la Istanbul.
Cristi Borcea a prefațat și el pe scurt partida pe care tricolorii o vor disputa contra selecționatei lui Montella, iar fostul patron de la Dinamo a nominalizat doi jucători în care își pune baza.
„Sunt, suntem încrezători. Trebuie să credem, ce să facem?! Șansa României este acum fix identică precum cea a lui nea Mircea (Lucescu) în acel meci cu Italia din 1983.
Când ăia erau campioni mondiali și i-am bătut noi, cu acel gol senzațional al lui Loți Boloni. Fix așa e și acum! Cred că putem impresiona prin Mihăilă și prin Man. Păi, prin cine altcineva? Nu știu cum pot învinge, poate cu un gol al vieții.
Ce atunci, cu Italia, n-a fost un gol al vieții al lui Boloni?! Altfel, cum să batem Turcia. Adversara are fotbaliști mai importanți acum, ăsta e adevărul. Să sperăm. (râde) Așa am sperat mereu, și-n istorie, când ne-am bătut cu turcii”, a declarat Cristi Borcea, potrivit gsp.ro.
- Două momente geniale cu Mircea Lucescu în prim-plan! Turcii au dezvăluit totul înainte de barajul cu România
- Cel mai dur verdict înainte de Turcia – România: „În grupă am dovedit că nu am meritat să ne calificăm”
- Răsturnare de situație la națională. Decizia luată de Mircea Lucescu, după vestea primită despre Ionuț Radu
- Cum a fost „dat afară” de fani de la echipă jucătorul convocat în premieră de Mircea Lucescu la națională: „O situație specială”
- Gazzetta dello Sport a dat verdictul: cu ce scor se termină Turcia – România