Cristi Borcea a nominalizat doi jucători care ar putea face diferența în meciul cu Turcia: „Prin cine altcineva?”

Daniel Işvanca Publicat: 24 martie 2026, 16:14

Cristi Borcea a nominalizat doi jucători care ar putea face diferența în meciul cu Turcia: Prin cine altcineva?”

Jucătorii naționalei României / Sportpictures

Echipa națională de fotbal a României va întâlni Turcia în semifinala barajului de calificare pentru Campionatul Mondial, iar disputa va avea loc joi seară, la Istanbul, pe stadionul celor de la Beșiktaș.

Cristi Borcea a vorbit despre disputa contra selecționatei antrenate de Vicenzo Montella și a transmis de la ce jucători români are cele mai mari așteptări pentru acest duel.

Dennis Man și Valentin Mihăilă, jucătorii pe care se bazează Cristi Borcea

Naționala de fotbal a lui Mircea Lucescu va lupta joi pentru o calificare în finala barajului pentru Cupa Mondială, iar așteptările și entuziasmul sunt ridicate înaintea confruntării istorice de la Istanbul.

Cristi Borcea a prefațat și el pe scurt partida pe care tricolorii o vor disputa contra selecționatei lui Montella, iar fostul patron de la Dinamo a nominalizat doi jucători în care își pune baza.

„Sunt, suntem încrezători. Trebuie să credem, ce să facem?! Șansa României este acum fix identică precum cea a lui nea Mircea (Lucescu) în acel meci cu Italia din 1983.

Când ăia erau campioni mondiali și i-am bătut noi, cu acel gol senzațional al lui Loți Boloni. Fix așa e și acum! Cred că putem impresiona prin Mihăilă și prin Man. Păi, prin cine altcineva? Nu știu cum pot învinge, poate cu un gol al vieții.

Ce atunci, cu Italia, n-a fost un gol al vieții al lui Boloni?! Altfel, cum să batem Turcia. Adversara are fotbaliști mai importanți acum, ăsta e adevărul. Să sperăm. (râde) Așa am sperat mereu, și-n istorie, când ne-am bătut cu turcii”, a declarat Cristi Borcea, potrivit gsp.ro.

Când intră alocațiile pentru copii pe card în aprilie 2026. Ce trebuie să ştie părinţiiCând intră alocațiile pentru copii pe card în aprilie 2026. Ce trebuie să ştie părinţii
Recomandări

Cine ar trebui să fie titular în poarta României la barajul cu Turcia?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ameninţarea Iranului care l-a făcut pe Trump să amâne cu 5 zile bombardarea centralelor electrice
Observator
Ameninţarea Iranului care l-a făcut pe Trump să amâne cu 5 zile bombardarea centralelor electrice
Lovitura pe care a dat-o CFR Cluj: și-a adus gratis jucător din Serie A! Exclusiv
Fanatik.ro
Lovitura pe care a dat-o CFR Cluj: și-a adus gratis jucător din Serie A! Exclusiv
18:15

Kosovarii au pus la vânzare biletele pentru meciul cu Turcia / România. Ce decizie au luat
17:56

I-am zdrobit pe turci în ultima sută de ani! Cum a fost cel mai recent meci al României la Istanbul, cu Pițurcă pe bancă
17:55

Mikaela Shiffrin a obţinut a 110-a victorie din carieră la Cupa Mondială
17:44

UEFA a respins cererea cluburilor din Premier League. Ce se va întâmpla din sezonul viitor de Champions League
17:39

Gafă uluitoare a staff-ului medical de la Real Madrid! De ce se agravase accidentarea lui Kylian Mbappe
17:30

Mercedes, schimbare importantă înainte de MP al Japoniei. Imaginile care i-au surprins pe fani
Vezi toate știrile
1 Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț 2 Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună” 3 “Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis” 4 Transferul cerut de Gigi Becali care l-a făcut pe Mihai Stoica să ameninţe cu demisia la FCSB: “Râde lumea de noi” 5 Bogdan Stelea, reacţie dură după ce a văzut cine l-a înlocuit pe Ionuţ Radu la naţională: “El merita!” 6 „Oh, Doamne…” Reacția lui Florin Niță când a văzut cine apără poarta României cu Turcia
Citește și
Cele mai citite
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS”FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS”
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav