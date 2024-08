Cum a reacţionat Gigi Becali după ce a aflat că Mircea Lucescu e în pole-position pentru preluarea naţionalei! Sfat pentru FRF - Antena Sport

Sursa citată anterior mai notează faptul că oficialii FRF vor avea astăzi o întâlnire decisivă cu Mircea Lucescu, acesta fiind în pole-position pentru preluarea naţionalei.

Recent, Mircea Lucescu a oferit o reacţie despre eventuala revenire la naţională. Acesta a şi glumit cu privire la acest fapt și a transmis că va stabili un record mondial, dat fiind faptul că ar putea reveni, după 38 de ani, pe banca „tricolorilor”.

„Este adevărat că am vorbit cu Stoichiță, am tot vorbit, cred că de vreo patru ori până acum. Ar fi fost bine să-l convingă pe Edi să rămână, dar…. Eu am fost mereu dispus să ajut. Voi stabili un record mondial. Nu cred să mai existe cineva care să se întoarcă după atâția ani la națională”, a declarat Mircea Lucescu, conform fanatik.ro.