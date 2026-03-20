Cum l-a descris Gică Hagi pe Mircea Lucescu, înainte de Turcia – România: „În spatele cortinei…”

Viviana Moraru Publicat: 20 martie 2026, 19:05

Gică Hagi și Mircea Lucescu, la un eveniment / Sport Pictures

Gică Hagi a oferit declarații despre Mircea Lucescu, înainte de Turcia – România, semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026. „Regele” a avut doar cuvinte de laudă la adresa selecționerului.

Gică Hagi l-a descris pe Mircea Lucescu ca fiind cel mai experimentat antrenor român. Acesta s-a declarat convins de faptul că „Il Luce” le va oferi încredere „tricolorilor” la bătălia cu turcii, de pe 26 martie, de la Istanbul.

Gică Hagi, cuvinte uriașe la adresa lui Mircea Lucescu înainte de Turcia – România

Gică Hagi a mai subliniat că deși jucătorii fac diferența pe teren, planul este construit de selecționer. „Regele” a amintit de faptul că Mircea Lucescu are un palmares formidabil și le va da curaj „tricolorilor” la Istanbul.

„Totdeauna jucătorii fac diferența, dar antrenorul planifică succesul. În spatele cortinei, în spate, e antrenorul. El planifică, el face tactica, el analizează, el transmite lucrurile. Așa că, îl avem pe cel mai experimentat în momentul de față, dintre toți românii, el e antrenorul care a trecut prin atâtea bătălii!

Cred eu că nea Mircea le va da încredere tuturor. Curaj și încredere! Chiar lucrurile de care jucătorii au nevoie. După aceea, bineînțeles că pe teren jucătorii trebuie să facă diferența”, a declarat Gică Hagi, conform prosport.ro.

Lotul României pentru meciul cu Turcia

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

