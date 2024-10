Daniel Bîrligea a rupt tăcerea după ce Mircea Lucescu nu l-a chemat la naţională: "Nu decid eu asta! Antrenorul ia deciziile!" - Antena Sport

George Daniel Bîrligea este felicitat de catre Risto Radunovic, David Raul Miculescu, Marius Ștefănescu, Joyskim Aurelien Dawa Tchakonte si Vlad Iulian Chiricheș dupa un gol marcat in meciul dintre FCSB si RFS, din cadrul UEFA Europa League, desfasurat pe Arena Nationala din Bucuresti, joi 26 septembrie 2024. © FOTO:Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Daniel Bîrligea a rupt tăcerea după ce Mircea Lucescu nu l-a chemat la naţională. Daniel Bîrligea a marcat primul său gol în Liga 1 pentru FCSB. Bîrligea a ajuns la 3 goluri în primele 5 meciuri jucate la FCSB. FCSB a ajuns pe locul 7 după victoria de pe Arena Naţională cu Gloria Buzău, scor 3-2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Dubla” lui Octavian Popescu şi reuşita lui Daniel Bîrligea au adus victoria campioanei României. La finalul partidei, Daniel Bîrligea a vorbit şi despre faptul că Mircea Lucescu nu l-a chemat la naţională pentru dubla cu Cipru şi Lituania.

Daniel Bîrligea a rupt tăcerea după ce Mircea Lucescu nu l-a chemat la naţională

„O seară care ne-a ajutat mult ca să intrăm în minivacanţă cu un moral bun. Aveam nevoie de puncte, să le luăm de oriunde. Să zicem că o schimbare de mediu te ajută din când în când. Ne aşteaptă meciuri foarte grele şi o să fie greu. Trebuie să ne recuperăm la maximum. Avem un lot mare şi putem face faţă. O să vedem, eu îmi fac treaba cât mai bine. Naţionala are antrenorul ei şi care ia el deciziile. Nu e treaba mea să decid dacă mă duc sau nu. Când o să decidă Mircea Lucescu că o să mă duc, sigur„, a spus Daniel Bîrligea la digisport.ro.

„A fost o partidă dificilă şi în această seară. Adversarul a jucta fotbal. Am venit puţini obosiţi la meci, dar mă bucur că am dat dovadă de caracter. Dau tot ce am mai bun pe orice poziţie joc, dar la mijloc îmi place să joc mai mult. Ne dorim să câştigăm toate meciurile. Putem şi avem calitatea să luptăm pentru toate fronturile. A bătut la încălzire şi a bătut bine. Şi era normal să îl las pe el. Sunt momente în care trebuia să ţinem de minge. Cred că fiecare jucător a încercat să facă mai mult. Putea să ne coste acest lucru„, a spus şi Adrian Şut pentru digisport.ro.

Buzoienii au deschis scorul la Bucureşti, încă din minutul 5, prin Alexandru Jipa, iar un minut mai târziu arbitrul Sebastian Colţescu a acordat penalti pentru gazde. După verificarea VAR, arbitrul a decis însă să anuleze lovitura de la 11 metri. FCSB a egalat în minutul 39, când Octavian Popescu a transformat perfect o lovitură liberă.