România a coborât în clasamentul FIFA! Locul ocupat înaintea semifinalei barajului cu Turcia - Antena Sport

Echipa naţională a României se află pe poziţia 49, după o coborâre de 2 locuri, în clasamentul FIFA, dat publicităţii luni seară. Tricolorii au 1465.78 puncte.

Adversara tricolorilor în barajul pentru World Cup 2026, Turcia, se menţine pe 25, cu 1582.69 puncte. Partida de la Istanbul va avea loc pe 26 martie.

Dacă va învinge Turcia, România va înfrunta în ultima fază a barajului Slovacia (locul 44 – urcare de un loc, 1485.65 puncte) sau Kosovo (locul 79 – urcare de un loc, 1308.84 puncte). Ambele partide sunt programate în martie.

Lider în clasamentul FIFA este Spania (1877.18 puncte), urmată în top 5 de Argentina (1873.33), Franţa (1870), Anglia (1834.12) şi Brazilia (1760.46).

Câştigătoarea Cupei Africii pe Naţiuni, Senegalul, a urcat şapte locuri şi se află pe poziţia 12, iar finalista Maroc a intrat în Top 10, după ce a urcat de pe 11 pe 8.