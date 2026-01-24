Bogdan Stelea, atac la FRF după ce Ilie Dumitrescu a semnat: "Nu au făcut nimic din ce au promis" - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a decis să revină în fotbal după 16 ani și să semneze cu Federația Română de Fotbal, unde va fi prezent în trei proiecte, printre care și unul care se ocupă de tranziția de la juniori la seniori a jucătorilor.

Recent, Gică Popescu, președintele celor de la Farul, a comentat numirea lui “Mister” în cadrul unei emisiuni în care au fost prezenți amândoi. Deși nu l-a atacat pe Ilie Dumitrescu, președintele de la Farul a părut deranjat de decizia federației cu privire la acest proiect, menționând că există prea multe secții de copii și juniori, iar fotbaliștii nu au unde să se ducă odată ce termină faza incipientă din cariera lor. Pe tema acestui subiect a vorbit şi Bogdan Stelea. El a evitat să-l atace pe Ilie, dar când a venit vorba de FRF, fostul portar al “Generaţiei de Aur” a făcut declaraţii dure.

„Nu m-a surprins neapărat vestea că Ilie Dumitrescu a semnat cu Federația. Nu știam dinainte, pur și simplu am auzit știrea. Din punctul meu de vedere, fiecare e liber să facă ce crede că e mai bine pentru el. Asta a fost alegerea lui, o respect. Ilie rămâne unul dintre colegii mei, cu care am împărțit multe lucruri, și nimic mai mult. Dacă el e liniștit cu decizia pe care a luat-o, sper să aducă plusvaloare în Federația Română de Fotbal, pentru că e nevoie”, a spus fostul portar al “Generaţiei de Aur”.

Bogdan Stelea a criticat munca lui Răzvan Burleanu la FRF.

„Eu cred că unii dintre noi le-am dat prea multă importanță. Eu nu-mi bat capul cu Federația Română de Fotbal, pentru că, din punctul meu de vedere, n-au făcut aproape nimic din tot ce au promis. Pe mine, unul, nu m-au impresionat. Cei din FRF sunt foarte buni la împachetat lucruri frumos și vor veni cu tot felul de statistici. Dar, dacă ne uităm la nivelul campionatului nostru, la ce se întâmplă în ligile inferioare și la cum arătăm în anumite momente, inclusiv la echipa națională, nu prea au argumente.