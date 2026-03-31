Dănuț Lupu a găsit vinovații, după o nouă calificare ratată la Cupa Mondială: „Nu e problema federației”

Daniel Işvanca Publicat: 31 martie 2026, 17:00

Dănuț Lupu a găsit vinovații, după o nouă calificare ratată la Cupa Mondială: Nu e problema federației”

Dănuţ Lupu / Antena Sport

România a ratat o nouă șansă de calificare la Campionatul Mondial de anul acesta, iar meciul de marți seară cu Slovacia, transmis în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, este unul lipsit de valoare.

Dănuț Lupu a analizat campania făcută de tricolori alături de Mircea Lucescu și a explicat de ce nu selecționerul și nici cei din federație nu sunt vinovați pentru ratarea obiectivului.

Dănuț Lupu, verdict după ratarea calificării la Mondial

Ratarea calificării la Campionatul Mondial de anul acesta, care va fi transmis în Universul Antena, este un moment catastrofal pentru fotbalul românesc, dar mai ales pentru cei din cadrul FRF.

Chiar și așa, Dănuț Lupu a explicat care sunt defapt principalii vinovați pentru campania modestă a echipei naționale de fotbal a României, dar a avut și un mesaj pentru Mircea Lucescu.

„Sunt supărat pentru ce i s-a întâmplat lui nea Mircea. E foarte bine acum, ieri spunea că se urcă în mașină și se duce la meci. Nu cu mine, eu nu mai am carnet. Am asculat emisiunea. L-am ascultat pe Piți (n.r. Victor Pițurcă) și nu sunt de acord cu el. Nu cred că accepta nimeni să vină pentru două meciuri. Federația a făcut ca Gică să preia echipa națională.

Mergea în America și după ce se întorcea de acolo prelungea. Pot să-l caute și acum pe Hagi alte echipe. Doar ca să avem un subiect, discutăm. Se știu lucrurile, sunt clare. Cu acordul lui nea Mircea sau cu acordul lui Gică s-a vorbit despre asta, astfel nu vindea acțiunile”

„Nu joacă antrenorii”

„Cel mai important e să fie sănătos nea Mircea. Peste vreo 25 de ani sfârșitul lui va fi tot pe un teren de fotbal, pentru că este un monument, dar peste vreo 25 de ani. Ca să pregătești un meci la echipa națională ai jucătorii două zile, nu cum e la o echipă de club. Jucătorii vin de la echipele de club, ca antrenor poți să pregătești câteva luni, dar nu joacă antrenorii. Ca antrenor simți toate detaliile despre adversar.

E o problemă mare. Nu e a Federației. E a cluburilor, ele cresc jucătorii, ele au academii. La națională vin 2-3 zile. Selecția o fac cluburile. Ce jucători ar merita acum la U19? La Dinamo au fost 3 generații care au jucat finala cu Hagi, din 3 generații doar doi sunt fotbaliști. Avem portughezi acum la echipele de club”, a declarat Dănuț Lupu, potrivit digisport.ro.

Loading ... Loading ...
Cadavrul mumificat al unui român, găsit într-un fost sanatoriu din Italia. Bărbatul avea 54 de ani
Acesta e primul 11 al României în amicalul cu Slovacia. A fost anunțat de Horia Ivanovici cu mai mult de 24 de ore înainte de meci! Update exclusiv
