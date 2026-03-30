De ce Daniel Pancu nu vrea să antreneze echipa naţională. Dezvăluirea lui Florin Prunea: “Niciodată”

Daniel Pancu este antrenorul momentului în Liga 1, dar şansele ca el să vină la echipa naţională sunt zero. Daniel Pancu a fost selecţionerul României la tineret, iar Florin Prunea spune că despărţirea dintre el şi FRF a fost una cu scandal.

Mai mult, Prunea susţine că Daniel Pancu nu va mai antrena vreodată la loturile naţionalei României, câtă vreme este Răzvan Burleanu la conducerea FRF.

Prunea crede că Bergodi ar fi o soluţie bună pentru postul de selecţioner.

“Niciodată! Pancone a plecat cu scandal de la echipa de tineret, niciodată nu se va întoarce, niciodată! Știi ce antrenor străin bun ar fi? Bergodi. Știe fotbalul românesc… Poate să fie”, a spus Florin Prunea, potrivit Iamsport.

Dacă şi numele lui Pancu a fost vehiculat, venirea lui Gică Hagi la naţională este de anticipat, în contextul în care a renunţat la clubul Farul.