Transfer important la CFR Cluj. Daniel Pancu pregăteşte o mutare surpriză

Danel Dongmo este foarte aproape de un transfer la CFR Cluj. Fotbalistul de la Petrolul a reuşit să se facă remarcat în actuala ediţie de campionat, iar Daniel Pancu l-a trecut pe lista de achiziţii.

Dongmo a venit la Petrolul din Macedonia de Nord, de la Vardar, unde a evoluat în 30 de partide.

Anunţul despre interesul celor de la CFR Cluj a fost făcut de jurnaliştii de la Africa Foot.

“Danel Dongmo atrage din ce în ce mai multă atenție în Europa. În prezent sub contract cu clubul din România Petrolul Ploiești până în 2027, internaționalul de tineret camerunez are evoluții care nu trec neobservate.

Mai multe cluburi și-au exprimat deja interesul concret pentru a afla condițiile unei eventuale plecări. În Polonia, Zaglebie Lubin s-a interesat recent de situația mijlocașului în vârstă de 25 de ani, potrivit unei surse apropiate jucătorului care a vorbit pentru Africafoot. Alte echipe, precum Gaziantep (Turcia), CFR Cluj (România) și Akhmat Grozny (Rusia), îi monitorizează atent progresul. Astfel, viitorul tânărului „Leu Neîmblânzit” ar putea fi departe de Ploiești, în contextul în care echipa sa luptă în prezent pentru evitarea retrogradării din prima ligă a fotbalului românesc.