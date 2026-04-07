Decizia a fost luată. Cine va fi selecționerul României, după ce Hagi și Iordănescu au rămas în „finală”

Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal ia decizia finală miercuri, 8 aprilie. Este doar o formalitate în acest moment: Gică Hagi va fi numit în funcție, la doar o săptămână după încheierea mandatului lui Mircea Lucescu.

Deși în acest moment Comitetul Executiv are două opțiuni pe masă, în realitate decizia a fost luată, scrie Golazo. Gică Hagi este varianta preferată și de președintele Federației, Răzvan Burleanu.

Gică Hagi, anunțat miercuri

Săptămâna trecută, Comisia Tehnică anunța prin vocea lui Mihai Stoichiță că cele două persoane de pe lista nominalizărilor pentru funcția de selecționer sunt Gică Hagi și Edward Iordănescu. Însă cea de-a doua variantă este scoasă din calcule, mesajul dinspre fostul selecționer este că nu există nicio șansă să revină în acest moment la națională.

Astfel, Comitetul Executiv va vota miercuri pentru demararea negocierilor cu Gica Hagi și va stabili prin vot cum arată oferta financiară și alte condiții contractuale pe care i le va prezenta FRF lui Gică Hagi. Apoi, vor avea loc discuțiile între Răzvan Burleanu și Gică Hagi. Și acest lucru reprezintă o formalitate: Hagi va primi un salariu de 300.000 de euro anul iar contractul se va întinde pe 4 ani, până după viitoarea ediție a Campionatului Mondial.

Odată ce negocierile vor fi finalizate, va fi semnat constractul și Gică Hagi va fi prezentat oficial. Cel mai probabil, săptămâna viitoare. Debutul lui Gică Hagi în al doilea mandat de selecționer urmează să aibă loc pe 2 iunie împotriva Georgiei.