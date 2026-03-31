Demisie anunţată înainte de meciul Slovacia – România: “Am primit o ofertă”

Directorul tehnic al naţionalei Slovaciei şi-a anunţat plecarea. Stefan Tarkovic (53 de ani), care a fost în trecut şi selecţionerul Slovaciei, va prelua formaţia kazahă Aktobe.
Selecționerul Francesco Calzona (57 de ani) îşi încheie şi el mandatul, dar nu se ştie încă dacă va continua pe banca Slovaciei.
„Am primit o ofertă de la un club puternic și pe plan internațional. Ei (n.r: cei de la Aktobe) construiesc un nou proiect complex acolo și voi face parte din el, ceea ce este o mare motivație pentru mine.
De aceea m-am adresat președintelui (n.r: Federaţiei de Fotbal din Slovacia) și îi sunt foarte recunoscător pentru că mi-a venit în ajutor. După o dezbatere corectă, am convenit să încheiem colaborarea noastră. Mulțumesc Federaţiei și oamenilor din structura sa pentru munca depusă şi îi urez fotbalului slovac tot binele”, a declarat Stefan Tarkovic, citat de sport.aktuality.sk.
Meciul Slovacia – România, care e în direct marţi, de la 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, este ultimul din mandatul de selecţioner al lui Mircea Lucescu (80 de ani). “Il Luce” nu va fi pe bancă, fiind internat în spital. În locul lui va sta pe banca naţionalei secundul Jerry Gane. Lucescu şi-a anunţat plecarea de la naţională înaintea partidei tricolorilor cu Slovacia.
