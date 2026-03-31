Demisie anunţată înainte de meciul Slovacia – România: “Am primit o ofertă”

Bogdan Stănescu Publicat: 31 martie 2026, 18:28

Fanii slovaci, la un meci / Profimedia Images

Directorul tehnic al naţionalei Slovaciei şi-a anunţat plecarea. Stefan Tarkovic (53 de ani), care a fost în trecut şi selecţionerul Slovaciei, va prelua formaţia kazahă Aktobe.

Selecționerul Francesco Calzona (57 de ani) îşi încheie şi el mandatul, dar nu se ştie încă dacă va continua pe banca Slovaciei. Meciul Slovacia – România e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY marţi, de la ora 21:45.

Am primit o ofertă de la un club puternic și pe plan internațional. Ei (n.r: cei de la Aktobe) construiesc un nou proiect complex acolo și voi face parte din el, ceea ce este o mare motivație pentru mine.

De aceea m-am adresat președintelui (n.r: Federaţiei de Fotbal din Slovacia) și îi sunt foarte recunoscător pentru că mi-a venit în ajutor. După o dezbatere corectă, am convenit să încheiem colaborarea noastră. Mulțumesc Federaţiei și oamenilor din structura sa pentru munca depusă şi îi urez fotbalului slovac tot binele”, a declarat Stefan Tarkovic, citat de sport.aktuality.sk.

Meciul Slovacia – România, care e în direct marţi, de la 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, este ultimul din mandatul de selecţioner al lui Mircea Lucescu (80 de ani). “Il Luce” nu va fi pe bancă, fiind internat în spital. În locul lui va sta pe banca naţionalei secundul Jerry Gane. Lucescu şi-a anunţat plecarea de la naţională înaintea partidei tricolorilor cu Slovacia.

Recomandări

Ce pronostic dai pentru meciul dintre Slovacia şi România?

Citește și:
Cadavrul mumificat al unui român, găsit într-un fost sanatoriu din Italia. Bărbatul avea 54 de ani
Ce pensie primește lunar Rică Răducanu după 50 de ani de muncă. ”Soția se teme să n-o pierd”
E gata! Radu Drăgușin are un nou antrenor la Tottenham. Anunțul făcut de Fabrizio Romano
Neluțu Varga a făcut anunțul momentului! Ce se întâmplă cu CFR Cluj: „În ciuda tuturor celor care ne vor răul”
Salariul uriaş pe care Răzvan Burleanu l-ar încasa. E la fel de bine ca Raţiu, la Rayo!
Urmașul lui Cristi Chivu la Inter? Ce decizie a luat conducerea clubului italian
FCSB a dat un “tun” financiar în 2025. Venituri-record înregistrate de roș-albaștri în comparație cu ultimii ani
Surpriza din lotul lui Mircea Lucescu, ofertă de la o fostă campioană din Europa. Clubul a confirmat: “La vară”
1 Doi jucători nu mai intră în planurile lui Gică Hagi la naţionala României. Gigi Becali ştie cine sunt 2 Prima plecare de la FCSB. Mirel Rădoi a decis să renunţe la jucătorul de naţională 3 A refuzat FRF! Fostul antrenor de la FCSB i-a spus “NU” lui Burleanu: “Mie mi s-a propus” 4 Putin, anunț în ziua cea mare: „Rusia este pregătită” 5 Nebunie în Italia. 30.000 de fani au umplut Piazza dei Signori după promovarea din liga a treia 6 Bogdan Vătăjelu a revenit în România după doi ani și a semnat
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribunePatru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune
Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul său după Turcia – România 1-0. Ce jucător a criticat “Il Luce”Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul său după Turcia – România 1-0. Ce jucător a criticat “Il Luce”