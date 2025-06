Ion Marin, după ce România a ratat finala EURO U19: "Penibil cum am luat primul gol"! Mesajul pentru jucători - Antena Sport

Selecţionerul naţionalei U19, Ion Marin, şi-a felicitat jucătorii pentru parcursul de la EURO U19. România a fost învinsă în semifinale, cu 3-1, de Olanda.

Ion Marin a punctat că tricolorii U19 puteau obţine mai mult în semifinala cu Olanda. El a catalogat drept “penibil” modul în care tricolorii au primit primul gol, marcat de Don-Angelo Konadu.

Ion Marin, după ce Olanda a învins România în semifinalele EURO 2025 U19: “Se putea mai mult”

„Vă mulţumesc pentru că aţi venit şi sunteţi în număr atât de mare. Le mulţumesc şi spectatorilor care au dat un ajutor imens acestor tineri. Le mulţumesc jucătorilor şi îi felicit pentru că sunt primii 4 în Europa.

Le mulţumesc şi îi felicit pentru comportamentul pe care l-au avut timp de 3 ani de zile de când lucrăm pentru a construi această echipă şi a juca la acest Campionat European.

Se pare că am reuşit ceva, poate reuşeam mai mult, poate nu, important este că am avut 3 meciuri foarte-foarte bune, în care am reuşit să acumulăm puncte şi să ne calificăm pentru semifinală. Semifinala am jucat-o, ne-am dorit din tot sufletul, din păcate am pierdut.