„E inadmisibil”. Victor Pițurcă l-a atacat pe Ionuț Radu, înainte de Turcia – România: „Nu se poate așa ceva”

Victor Pițurcă a prefațat duelul dintre Turcia și România, din semifinala play-off-ului de World Cup 2026. Fostul selecționer a oferit declarații despre situația lui Ionuț Radu.
Portarul român a ieșit accidentat din Celta Vigo – Alaves 3-4 și era aproape sigur faptul că el nu va putea apăra la Istanbul. Marți, cu două zile înaintea partidei cu turcii, spaniolii au anunțat că Radu a suferit doar o contuzie și va putea veni la echipa națională.
Victor Pițurcă, reacție dură după situația lui Ionuț Radu, înainte de Turcia – România
Victor Pițurcă nu și-a putut explica de ce Ionuț Radu a ales să rămână în Spania și nu să vină la echipa națională, dat fiind faptul că a fost convocat pentru meciul cu Turcia. Fostul selecționer a transmis că portarul român ar fi trebuit să ajungă în cantonamentul „tricolorilor” imediat după meciul cu Alaves, pentru ca medicii naționalei să-l supună la toate investigațiile necesare.
Cu toate acestea, „Piți” crede că Mircea Lucescu va apela tot la serviciile lui Ionuț Radu, dat fiind faptul că acesta este cel mai experimentat portar pe care îl are în lot pentru barajul cu Turcia.
„Nu se poate așa ceva. La nivel de echipă națională, să se întâmple așa, nu e normal. E inadmisibil. Tu, ca portar, selecționat pentru un meci atât de important, când s-a dat adunarea, trebuie să fii la stadion, te preia staff-ul medical, îți face RMN, staff-ul decide. El a rămas în Spania, că a făcut ruptură, după că n-a făcut ruptură, că are nu știu ce. Nu e bine ce s-a întâmplat. Nu e în regulă.
E cel mai valoros, suferim din punctul ăsta de vedere, avem portari neexperimentați. Mizez pe experiența lui Mircea Lucescu, el știe ce are de făcut, cred că va lua măsura cea mai bună. Acum, venind Radu la națională, ca antrenor, analizezi și ajungi la concluzia că s-a întâmplat ce s-a întâmplat și îl bagi pe cel mai valoros. Ori nu-l mai chemai deloc sau doar pentru al doilea meci, dar dacă vii și-l ține în lot, decizia va fi să intre în teren”, a declarat Victor Pițurcă, conform digisport.ro.
Ionuț Radu a aterizat la București marți seara, în jurul orei 18:30. Portarul român a ratat antrenamentul cu echipa de la Mogoșoaia, însă Mircea Lucescu a decis ca el să se pregătească separat, sub atenta sa supraveghere și a celor din staff.
- Victor Pițurcă nu se teme înainte de Turcia – România. Reacție categorică: „Nu e niciun infern”
- Alex Maxim știe cum poate România să producă surpriza la Istanbul: „E foarte dificil să reziști 90 sau 120 de minute”
- Mihai Stoica a aflat ce decizie a luat Gică Hagi înainte de Turcia – România și a reacționat: „Se uită toate astea”
- Decizia de ultim moment luată de Mircea Lucescu, după ce Ionuț Radu a aterizat în România
- Românii au încercat să îşi ia bilete de la casă la meciul cu Turcia, dar au fost refuzaţi: “Teancul era pe masă”