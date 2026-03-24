„E inadmisibil”. Victor Pițurcă l-a atacat pe Ionuț Radu, înainte de Turcia – România: „Nu se poate așa ceva”

Victor Pițurcă a prefațat duelul dintre Turcia și România, din semifinala play-off-ului de World Cup 2026. Fostul selecționer a oferit declarații despre situația lui Ionuț Radu.

Portarul român a ieșit accidentat din Celta Vigo – Alaves 3-4 și era aproape sigur faptul că el nu va putea apăra la Istanbul. Marți, cu două zile înaintea partidei cu turcii, spaniolii au anunțat că Radu a suferit doar o contuzie și va putea veni la echipa națională.

Victor Pițurcă, reacție dură după situația lui Ionuț Radu, înainte de Turcia – România

Victor Pițurcă nu și-a putut explica de ce Ionuț Radu a ales să rămână în Spania și nu să vină la echipa națională, dat fiind faptul că a fost convocat pentru meciul cu Turcia. Fostul selecționer a transmis că portarul român ar fi trebuit să ajungă în cantonamentul „tricolorilor” imediat după meciul cu Alaves, pentru ca medicii naționalei să-l supună la toate investigațiile necesare.

Cu toate acestea, „Piți” crede că Mircea Lucescu va apela tot la serviciile lui Ionuț Radu, dat fiind faptul că acesta este cel mai experimentat portar pe care îl are în lot pentru barajul cu Turcia.

„Nu se poate așa ceva. La nivel de echipă națională, să se întâmple așa, nu e normal. E inadmisibil. Tu, ca portar, selecționat pentru un meci atât de important, când s-a dat adunarea, trebuie să fii la stadion, te preia staff-ul medical, îți face RMN, staff-ul decide. El a rămas în Spania, că a făcut ruptură, după că n-a făcut ruptură, că are nu știu ce. Nu e bine ce s-a întâmplat. Nu e în regulă.