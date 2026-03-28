România U19 – Irlanda de Nord U19 0-0. “Tricolorii” ratează calificarea la EURO 2026

Reprezentativa Under-19 a României a remizat cu selecționata similară a Irlandei de Nord și a fost eliminată din drumul spre Campionatul European de tineret care va avea loc în această vară în Țara Galilor.

Astfel, formația pregătită de Adrian Dulcea nu va avea ocazia să repete performanța de anul trecut, atunci când a ajuns în semifinalele turneului final găzduit chiar de România.

România – Irlanda de Nord 0-0. Adio Campionat European U19 2026

La doar două zile distanță după ce România lui Mircea Lucescu a fost învinsă de Turcia în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială, o altă selecționată a “tricolorilor” s-a văzut eliminată din drumul spre un turneu final.

România U19 este OUT matematic din cursa pentru turneul final de tineret care va avea loc în vară. După ce a pierdut în primul meci contra Kazahstanului cu 2-0, formația lui Adrian Dulcea avea obligatoriu nevoie de victorie cu Irlanda de Nord pentru a mai spera la calificare.

La capătul unui meci în care ambele naționale au avut ocazii de a marca, meciul de la Clinceni s-a încheiat cu scorul de 0-0. Astfel, atât România, cât și Irlanda de Nord au fost eliminate matematic din drumul spre EURO U19, iar singurele echipe care se vor mai lupta pentru unicul loc din grupă care trimite spre turneul final vor fi Ucraina și Kazahstan.