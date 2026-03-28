„Vine Hagi și suntem campioni mondiali?”. Ilie Năstase, categoric după ce România a ratat World Cup 2026

Ilie Năstase a reacționat, după ce România a fost învinsă de Turcia, scor 0-1, și a ratat calificarea la World Cup 2026. Fostul lider ATP a transmis că rezultatul ar fi putut fi altul dacă partida s-ar fi jucat la București.
„Nasty” nu-l consideră vinovat nici pe Andrei Rațiu. Fundașul a fost cel mai criticat „tricolor”, după reușita lui Ferdi Kadioglu, de la Istanbul.
Ilie Năstase, categoric după ce România a ratat World Cup 2026
Ilie Năstase cere răbdare și în privința lui Gică Hagi. Fostul sportiv a subliniat că românii nu ar trebui să se grăbească și să-i ofere timp „Regelui”.
„(N.r. Dezamăgire mare după Turcia – România?) Meciul a fost mai strâns decât a arătat. Am avut și noi puțin ghinion cu bara aia, dar trebuie să acceptăm. Am jucat în deplasare, poate dacă jucam la București altul era rezultatul.
(N.r. E tristă ieșirea din scenă a lui Mircea Lucescu?) Nu. A făcut ceva ce mulți nu făceau, fiind și bolnav, a acceptat să continue. Un lucru frumos, mai ales că știți cine a fost în Turcia.
(N.r. Aveți încredere în națională sub comanda lui Hagi?) Să crească, să-i dăm puțin timp. Noi ne grăbim. A venit Hagi, suntem campioni mondiali, nu? Trebuie să așteptăm, cum a spus și el, muncă, sacrificii. (N.r. Mai credeți la o calificare la Mondial?) Eu sper să apuc, că am 80 de ani (n.r. râde).
Au jucat cam toți bine, nu e greșeala fundașului Rațiu, e greșeala celui care a stat în spatele jucătorului turc. Nu putem da vina pe o persoană”, a declarat Ilie Năstase.
