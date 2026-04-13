Home | Fotbal | Echipa naţională | Edi Iordănescu, atac la FRF: “Mi se pare o mare nedreptate!”

Edi Iordănescu, atac la FRF: "Mi se pare o mare nedreptate!"

Radu Constantin Publicat: 13 aprilie 2026, 19:54

Comentarii
Edi Iordănescu, atac la FRF: Mi se pare o mare nedreptate!

Edi Iordănescu / Profimedia Images

Gică Hagi a fost numele decis să preia naţionala României în urma şedinţei Comisiei Tehnice a Federației. Pe listă s-au mai aflat Edi Iordănescu sau Daniel Pancu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Edi Iordănescu s-a declarat deranjat că numele lui a fost vehiculat, fără ca nimeni de la FRF să-l contacteze.

“Sunt foarte deranjat de lucrul acesta, să știi! Fraier nu o să fiu niciodată! Nu sunt fericit. Ba mai mult decât atât, sunt dezamăgit de faptul că numele meu este folosit. Din punct de vedere contextual, dacă te raportezi doar micro și vorbim de faptul că Comisia Tehnică mi-a votat numele, sunt fericit și mândru, pentru că știu că sunt niște oameni onorabili.

Dar, în contextul actual, în care lucrurile sunt foarte clare, să-mi pui numele pe o listă formală mi se pare o mare nedreptate! Nu cred că este corect, nu cred că este moral, nu cred că este fair-play față de mine să-mi fie folosit numele. Eu sunt la un telefon distanță. Nici măcar nu m-a întrebat cineva dacă aș fi disponibil! Vorbesc acum, în perioada recentă”, a răbufnit Edi Iordănescu, citat de iamsport.ro.

“Nu m-a întrebat nimeni dacă mai îmi doresc sau dacă aș lua în calcul să revin. Poți să mă suni să mă întrebi: “Ești dispus să te întorci?”. Pot să spun “nu” și atunci cade din start. Sau pot să spun “da”. Atunci poți să mă iei în calcul, să mă pui pe o eventuală listă… Dar ca să fiu folosit și să fiu pus pe liste formale… Nu știu de ce. Pentru imagine? În condițiile în care toți știm (n.r. că Hagi este următorul selecționer)…”, a mai spus fostul selecţioner.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care e cel mai mare jucător "şlefuit" de Mircea Lucescu?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Mihai şi-a condus prietenul spre moarte cu maşina de 500 de cai putere pe care abia o primise cadou
Observator
ANIMAŢIE. Mihai şi-a condus prietenul spre moarte cu maşina de 500 de cai putere pe care abia o primise cadou
Ce ”bijuterie” de 4 milioane de euro și-a cumpărat Ion Țiriac. Sunt 250 în întreaga lume: ”Ultimul scos pe piață”
Fanatik.ro
Ce ”bijuterie” de 4 milioane de euro și-a cumpărat Ion Țiriac. Sunt 250 în întreaga lume: ”Ultimul scos pe piață”
21:50

VideoJucătoarele naţionalei feminine au ciocnit ouă, dar s-au şi antrenat pentru meciul cu Cipru
21:30

LIVE TEXTU Cluj – U Craiova 1-0. Etim este eliminat!
21:18

Gâlcă îi răspunde dur lui Alex Dobre: “Dacă nu putea, trebuia să-mi spună!” Antrenorul recunoaşte că sunt “frustrări” la echipă
21:08

“Vor să îmi facă rău!” Alex Dobre a răbufnit după ce a fost acuzat că şi-a ignorat colegii de la Rapid: “Nu există aşa ceva”
21:00

LIVE VIDEOAl Hilal – Al Sadd se joacă ACUM. Simone Inzaghi se ceartă cu medicii: „Trebuie să fie mai inteligent”
20:51

Dani Coman a răbufnit după meci. Probleme cu banii la FC Argeş? “Trag un semnal de alarmă”
Vezi toate știrile
1 Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant” 2 Scenariu de urgență pregătit de FIFA: șansă pentru Italia la Mondial. De ce România nu e luată în calcul 3 Farul i-a găsit înlocuitor lui Ianis Zicu! Componentul Generației de Aur, marele favorit 4 Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face” 5 Efectul neașteptat al „masacrului electoral” din Ungaria. Ce se întâmplă cu Sepsi și Csikszereda 6 Como 3-4 Inter. Ce nebunie de meci. Inter revine de la 0-2 și face un pas uriaș spre titlu
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină