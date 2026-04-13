Edi Iordănescu, atac la FRF: “Mi se pare o mare nedreptate!”

Gică Hagi a fost numele decis să preia naţionala României în urma şedinţei Comisiei Tehnice a Federației. Pe listă s-au mai aflat Edi Iordănescu sau Daniel Pancu.

Edi Iordănescu s-a declarat deranjat că numele lui a fost vehiculat, fără ca nimeni de la FRF să-l contacteze.

“Sunt foarte deranjat de lucrul acesta, să știi! Fraier nu o să fiu niciodată! Nu sunt fericit. Ba mai mult decât atât, sunt dezamăgit de faptul că numele meu este folosit. Din punct de vedere contextual, dacă te raportezi doar micro și vorbim de faptul că Comisia Tehnică mi-a votat numele, sunt fericit și mândru, pentru că știu că sunt niște oameni onorabili.

Dar, în contextul actual, în care lucrurile sunt foarte clare, să-mi pui numele pe o listă formală mi se pare o mare nedreptate! Nu cred că este corect, nu cred că este moral, nu cred că este fair-play față de mine să-mi fie folosit numele. Eu sunt la un telefon distanță. Nici măcar nu m-a întrebat cineva dacă aș fi disponibil! Vorbesc acum, în perioada recentă”, a răbufnit Edi Iordănescu, citat de iamsport.ro.

“Nu m-a întrebat nimeni dacă mai îmi doresc sau dacă aș lua în calcul să revin. Poți să mă suni să mă întrebi: “Ești dispus să te întorci?”. Pot să spun “nu” și atunci cade din start. Sau pot să spun “da”. Atunci poți să mă iei în calcul, să mă pui pe o eventuală listă… Dar ca să fiu folosit și să fiu pus pe liste formale… Nu știu de ce. Pentru imagine? În condițiile în care toți știm (n.r. că Hagi este următorul selecționer)…”, a mai spus fostul selecţioner.