Edi Iordănescu deschide un război cu Mircea Lucescu. Atacuri pe subiectul Stanciu şi Răzvan Marin: "Au obținut o calificare" - Antena Sport

Edi Iordănescu deschide un război cu Mircea Lucescu. Atacuri pe subiectul Stanciu şi Răzvan Marin: “Au obținut o calificare”

Radu Constantin Publicat: 15 ianuarie 2026, 14:52

Atacurile lui Edi Iordănescu la adresa lui Mircea Lucescu se înteţesc. Fără să-i dea numele, tehnicianul a început să-i critice deciziile recente luate la naţională. Mircea Lucescu a anunţat că nu mai cheamă la lot fotbalişti care nu joacă la echipele lor de club. Astfel, fotbalişti ca Stanciu sau Răzvan Marin s-au văzut puşi în situaţia de a rata covocări sau nu a mai prinde echipa.

Conflictul dintre Răzvan Marin şi Mircea Lucescu a ţinut capul de afiş după meciul cu Austria, când cei doi s-au contrat în declaraţii. Acum în dispută intervine şi Edi Iordănescu. Fostul selecţioner crede că cei doi fotbalişti, dar şi alţii, ar trebui să fie chemaţi la naţională, să joace, chiar dacă la echipele de club nu prind echipa de start. Mai mult, Edi crede că Stanciu sau Marin sunt lideri ai naţionalei României.

”Stanciu este într-o situație puțin neplăcută mai ales la club, nu traversează o perioadă foarte bună. Am lucrat cu el, e un băiat deosebit, e un profesionist desăvârșit, e un fotbalist foarte bun, este un lider care m-a ajutat ca împreună cu alți 3-4-5 băieți să reconstruim la echipa națională. Știu ce rol are la echipa națională și știu că echipa națională fără Stanciu nu este la același nivel. Ce reprezintă Stanciu în teren și în afara lui este un mare minus absența lui. Îmi doresc pentru el să reușească să câștige cât mai multe minute la echipa de club, să poată fi convocat și să vină să ajute echipa națională la acest baraj”, a declarat Iordănescu jr., pentru Fanatik.ro.

”Și alți jucători, inclusiv în mandatul meu, care traversau perioade mai puțin faste la club, au venit și nu numai că au fost convocați, dar au și ajutat echipa națională. Sunt sigur că Nicu ar putea să vină și să ajute chiar fără să fie un titular de drept la echipa lui de club.

(n.r. – Nu vezi echipa națională fără aportul lui Stanciu) Stanciu, Răzvan Marin, Drăgușin care a lipsit echipei naționale, Burcă și mulți alții sunt jucători care au ajutat foarte mult. Avem nevoie de ei, avem nevoie de lideri, de repere. Sunt jucători care deja știu cum se construiește și se obține performanța. Au obținut o calificare la EURO, au fost la un EURO, înseamnă experiență, maturitate, greutate în ceea ce înseamnă economia jocului. Sunt jucători care pot să absoarbă presiunea, mai ales într-o partidă cu o miză atât de mare și cu condițiile în care se va juca acest meci cu Turcia. Sunt jucători esențiali și nu cred că ne putem lipsi de ei”, a mai spus Iordănescu jr.

