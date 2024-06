Edi Iordănescu, pregătit de o nouă provocare în cariera sa: "E pasul evident". Anunţul făcut în Portugalia înainte de EURO 2024 - Antena Sport

Edi Iordănescu este pregătit de o nouă provocare în cariera sa. Cu câteva zile înainte de startul Campionatului European, selecţionerul României a oferit un interviu pentru publicaţia portugheză A Bola.

Printre altele, Edi Iordănescu a vorbit despre viitorul său şi dorinţa de a antrena, la un moment dat, o echipă de club.

Edi Iordănescu, pregătit de o nouă provocare în cariera sa: „E pasul evident”. Anunţul făcut în Portugalia înainte de EURO 2024

Iordănescu a recunoscut că nu ar refuza o ofertă din partea unei echipe de club importantă, chiar dacă îi place şi meseria de selecţioner.

„Este ambiţia dumneavoastră să mergeţi la o echipă mare din Europa sau să continuaţi din postura de selecţioner?”, a fost întrebarea jurnaliştilor portughezi.

„După ce am antrenat toate nivelurile fotbalului de club românesc, mi-am îndeplinit mereu obiectivele și în final am câștigat campionatul. Conducerea naționalei României mi s-a părut următorul pas normal. Am atins obiectivul pe care îl aveam, calificarea la EURO 2024.