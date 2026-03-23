“Fără să exagerez!” Dorinel Munteanu ştie pe cine ar fi trebuit Mircea Lucescu să convoace pentru barajul Turcia – România

Dorinel Munteanu, antrenorul celor de la Hermannstadt, este convins că Aurelian Chiţu ar fi putut reprezenta o variantă pentru Mircea Lucescu la barajul dintre Turcia şi România, din semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026.

În vârstă de 34 de ani, Aurelian Chiţu nu a mai jucat la naţională din 2013, de pe vremea lui Victor Piţurcă. Atunci, el a evoluat în partidele amicale cu Australia şi Trinidad Tobago.

Dorinel Munteanu este de părere că Aurelian Chiţu este una dintre revelaţiile acestui sezon din Liga 1 şi că experienţa lui ar fi putut ajuta naţionala la barajul pe care tricolorii îl vor disputa la Istanbul, pe 26 martie.

“Chițu și toți jucătorii răspund foarte bine la antrenamente. Fără să exagerez, Chițu este una dintre revelațiile acestui campionat… cred că ar fi trebuit și el să fie luat în vizorul echipei naționale. La ce jocuri a avut, este un jucător cu experiență, un jucător care a marcat goluri. Ne trebuie și jucători care se apără, dar și care să marcheze”, a declarat Dorinel Munteanu, potrivit digisport.ro.

În cariera sa, Aurelian Chiţu a jucat la Farul Constanţa, Unirea Slobozia, Valenciennes, PAS Giannina, Astra, Daejon Hana, FCU Craiova şi FC Hermannstadt. La formaţia din Sibiu se află din vara anului 2024