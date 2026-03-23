“Fără să exagerez!” Dorinel Munteanu ştie pe cine ar fi trebuit Mircea Lucescu să convoace pentru barajul Turcia – România

Dorinel Munteanu, antrenorul celor de la Hermannstadt, este convins că Aurelian Chiţu ar fi putut reprezenta o variantă pentru Mircea Lucescu la barajul dintre Turcia şi România, din semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026.
În vârstă de 34 de ani, Aurelian Chiţu nu a mai jucat la naţională din 2013, de pe vremea lui Victor Piţurcă. Atunci, el a evoluat în partidele amicale cu Australia şi Trinidad Tobago.
Dorinel Munteanu l-a propus pe Aurelian Chiţu la naţionala României: “Este una dintre revelaţiile acestui campionat”
Dorinel Munteanu este de părere că Aurelian Chiţu este una dintre revelaţiile acestui sezon din Liga 1 şi că experienţa lui ar fi putut ajuta naţionala la barajul pe care tricolorii îl vor disputa la Istanbul, pe 26 martie.
“Chițu și toți jucătorii răspund foarte bine la antrenamente. Fără să exagerez, Chițu este una dintre revelațiile acestui campionat… cred că ar fi trebuit și el să fie luat în vizorul echipei naționale. La ce jocuri a avut, este un jucător cu experiență, un jucător care a marcat goluri. Ne trebuie și jucători care se apără, dar și care să marcheze”, a declarat Dorinel Munteanu, potrivit digisport.ro.
În cariera sa, Aurelian Chiţu a jucat la Farul Constanţa, Unirea Slobozia, Valenciennes, PAS Giannina, Astra, Daejon Hana, FCU Craiova şi FC Hermannstadt. La formaţia din Sibiu se află din vara anului 2024
- 250.000 de euro este cota de piaţă a lui Aurelian Chiţu, potrivit transfermarkt.com
Lotul României pentru meciul cu Turcia
- Portari: Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin Căbuz (FC Argeş, 0/0), Laurenţiu Popescu (Universitatea Craiova, 0/0);
- Fundaşi: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);
- Mijlocaşi: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);
- Atacanţi: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).
- „Oh, Doamne…” Reacția lui Florin Niță când a văzut cine apără poarta României cu Turcia
- “Meciul vieţii lui”. Fostul portar al naţionalei, categoric după ce a aflat cine va fi titularizat în locul lui Ionuţ Radu
- Nicolae Stanciu, promisiune uriaşă înainte de Turcia – România: “Vom lăsa totul pe teren”. Ce a spus despre Mircea Lucescu
- Bogdan Stelea, reacţie dură după ce a văzut cine l-a înlocuit pe Ionuţ Radu la naţională: “El merita!”
- “Cea mai mare surpriză de când mă uit la convocări”. Mihai Stoica, uluit de decizia lui Mircea Lucescu