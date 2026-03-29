Federația Turcă de Fotbal, mesaj pentru Mircea Lucescu: “Am aflat cu mare tristeţe…”

Federaţia Turcă de Fotbal şi cluburile Galatasaray şi Beşiktaş au trasmis, duminică, mesaje de însănătoşire grabnică pentru selecţionerul Mircea Lucescu.

Lucescu a antrenat atât naţionala Turciei, cât şi marile echipe din Istanbul Galatasaray şi Beşiktaş. În plus, în urmă cu trei zile naţionala României a fost învinsă de Turcia, în deplasare, scor 1-0, în play-off-ul pentru Cupa Mondială.

Mircea Lucescu a fost dus la spital în urma unei tulburări majore de ritm cardiac. În timpul şedinţei tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia, selecţionerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău. Primele măsuri de asistenţă au fost luate imediat de către membrii staff-ului medical al echipei naţionale, care i-au acordat primul ajutor la faţa locului. Şi două echipaje SMURD s-au deplasat de urgenţă la baza de pregătire, iar acum selecţionerul se află în afara oricărui pericol.

Federaţia Turcă de Fotbal i-a transmis un mesaj emoţionat lui Lucescu.

“Însănătoşire grabnică, Mircea Lucescu