Federația Turcă de Fotbal, mesaj pentru Mircea Lucescu: “Am aflat cu mare tristeţe…”

Radu Constantin Publicat: 29 martie 2026, 20:22

Mircea Lucescu, În timpul unui meci / Profimedia

Federaţia Turcă de Fotbal şi cluburile Galatasaray şi Beşiktaş au trasmis, duminică, mesaje de însănătoşire grabnică pentru selecţionerul Mircea Lucescu.

Lucescu a antrenat atât naţionala Turciei, cât şi marile echipe din Istanbul Galatasaray şi Beşiktaş. În plus, în urmă cu trei zile naţionala României a fost învinsă de Turcia, în deplasare, scor 1-0, în play-off-ul pentru Cupa Mondială.

Mircea Lucescu a fost dus la spital în urma unei tulburări majore de ritm cardiac. În timpul şedinţei tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia, selecţionerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău. Primele măsuri de asistenţă au fost luate imediat de către membrii staff-ului medical al echipei naţionale, care i-au acordat primul ajutor la faţa locului. Şi două echipaje SMURD s-au deplasat de urgenţă la baza de pregătire, iar acum selecţionerul se află în afara oricărui pericol.

Federaţia Turcă de Fotbal i-a transmis un mesaj emoţionat lui Lucescu.

“Însănătoşire grabnică, Mircea Lucescu

Am aflat cu mare tristeţe că antrenorul echipei naţionale a României, Mircea Lucescu, a fost transportat la spital după ce s-a simţit rău în timpul unei şedinţe cu echipa, înaintea meciului amical cu Slovacia.

Starea de sănătate a fostului nostru antrenor al echipei naţionale, pe care o urmărim cu atenţie, este stabilă, iar tratamentul său la spital continuă.

Îi transmitem urări de însănătoşire grabnică lui Mircea Lucescu, care a avut o contribuţie majoră pentru fotbalul turc atât la nivel de club, cât şi la nivel de echipă naţională, şi sperăm ca antrenorul român să-şi recapete sănătatea cât mai curând posibil”, a notat federaţia turcă în social media şi pe site-ul oficial.

Ce mesaje au postat Galatasaray şi Beşiktaş

“Îi transmitem urări de însănătoşire grabnică antrenorului echipei naţionale a României şi fostului nostru antrenor, Mircea Lucescu, care a fost internat în spital după ce s-a simţit rău în timpul cantonamentului echipei naţionale, şi îi dorim să-şi recapete sănătatea cât mai curând posibil”, a fost mesajul postat de Galatasaray.

“Am aflat cu mare tristeţe că fostul nostru antrenor, Mircea Lucescu, s-a simţit rău în timpul antrenamentului echipei naţionale a României şi a fost transportat la spital.

Îi transmitem lui Mircea Lucescu urările noastre de însănătoşire grabnică şi îi dorim să se refacă repede”, a transmis şi Beșiktaș.

