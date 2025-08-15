„Suntem în grafic”. Sorin Cârțu, convins că Universitatea Craiova poate ajunge în grupa de Conference League - Antena Sport

Jucătorii de la Universitatea Craiova, bucurie în timpul unui meci/ Sport Pictures

Sorin Cârțu s-a declarat convins de faptul că Universitatea Craiova poate ajunge în grupa principală de Conference League. Oltenii se vor duela cu Bașakșehir în play-off, meciurile urmând să se dispute pe 21, respectiv 28 august, cu returul în Bănie.

Universitatea Craiova a avut mari emoții în returul cu Spartak Trnava, după ce a irosit un avantaj de 4-0. Oltenii au revenit în prelungiri și s-au impus cu 6-4 la general pentru a se califica în play-off-ul Conference League.

Sorin Cârțu, convins că Universitatea Craiova poate ajunge în grupa de Conference League

Sorin Cârțu a prefațat duelul cu Bașakșehir și a subliniat că formația nu este una de top în Turcia. Președintele Universității Craiova consideră că oltenii se pot bate pentru calificare.

„Galatasaray sau Fenerbahce să te sperie. Ok, și Bașakșehir e o echipă bună, dar se joacă. Noi sperăm să ne calificăm, avem șanse, suntem în grafic. Target-ul pentru perioada asta e să încercăm să ajungem în grupe”, a declarat Sorin Cârțu, conform digisport.ro, după Spartak Trnava – Universitatea Craiova 4-3.

Bașakșehir a trecut de Viking și Cherno More pentru a ajunge în play-off-ul Conference League. Până la duelul tur cu Universitatea Craiova, turcii vor debuta și în noul sezon de campionat, urmând să înfrunte Kayserispor în prima etapă.