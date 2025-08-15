„Suntem în grafic”. Sorin Cârțu, convins că Universitatea Craiova poate ajunge în grupa de Conference League - Antena Sport

Sorin Cârțu s-a declarat convins de faptul că Universitatea Craiova poate ajunge în grupa principală de Conference League. Oltenii se vor duela cu Bașakșehir în play-off, meciurile urmând să se dispute pe 21, respectiv 28 august, cu returul în Bănie.
Universitatea Craiova a avut mari emoții în returul cu Spartak Trnava, după ce a irosit un avantaj de 4-0. Oltenii au revenit în prelungiri și s-au impus cu 6-4 la general pentru a se califica în play-off-ul Conference League.
Sorin Cârțu, convins că Universitatea Craiova poate ajunge în grupa de Conference League
Sorin Cârțu a prefațat duelul cu Bașakșehir și a subliniat că formația nu este una de top în Turcia. Președintele Universității Craiova consideră că oltenii se pot bate pentru calificare.
„Galatasaray sau Fenerbahce să te sperie. Ok, și Bașakșehir e o echipă bună, dar se joacă. Noi sperăm să ne calificăm, avem șanse, suntem în grafic. Target-ul pentru perioada asta e să încercăm să ajungem în grupe”, a declarat Sorin Cârțu, conform digisport.ro, după Spartak Trnava – Universitatea Craiova 4-3.
Bașakșehir a trecut de Viking și Cherno More pentru a ajunge în play-off-ul Conference League. Până la duelul tur cu Universitatea Craiova, turcii vor debuta și în noul sezon de campionat, urmând să înfrunte Kayserispor în prima etapă.
Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova
Mirel Rădoi a răbufnit, după ce Universitatea Craiova s-a calificat dramatic în play-off-ul Conference League. Oltenii au avut nevoie de prelungiri în returul cu Spartak Trnava, după ce au irosit un avantaj de 4-0. În cele din urmă, trupa din Bănie s-a impus cu 6-4 la general și se va duela cu Bașakșehir pentru un loc în grupa principală.
„O partidă cu emoții, grea, dificilă. Nu am putut să-i fac pe băieți să fie motivați. Am trecut prin mari emoții. Bine că sunt două manșe. În prima trebuie să joci fotbal, în a doua să te califici. Eu am avertizat dinainte. Dacă cineva m-a luat de prost, e treaba lui.
Adversarul a trecut prin câteva zeci de ore de analiză. Nu a marcat la Craiova pentru că am jucat noi bine. Și noi suntem o echipă care joacă mai bine acasă și mai slab în deplasare. Ne-am panicat, avem probleme. Soluțiile pe care le-am ales nu au fost cel mai bune. Până la urmă, îi felicit pe băieți pentru atitudine, pentru determinarea din cele 120 de minute și pentru calificare.