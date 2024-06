Florinel Coman, discurs sincer după România - Liechtenstein 0-0: "E clar că nu ne este bine! Ne vom uni mai mult ca niciodată!" - Antena Sport

Florinel Coman a avut un discurs sincer după România – Liechtenstein 0-0. Coman a recunoscut că naţionala României nu trece printr-o perioadă bună. România nu a marcat niciun gol în amicalele cu Bulgaria şi Liechtenstein.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Coman speră ca România să îşi fi păstrat golurile pentru meciurile de la EURO, cu Ucraina, Belgia şi Slovacia.

Florinel Coman, discurs sincer după România – Liechtenstein 0-0

„Nu suntem mulţumiţi, nu am arătat ca la antrenamente. Important e că am ieşit sănătoşi, au fost două meciuri mai slabe. Ne pare rău pentru suporteri. E clar că nu ne este bine. Ţinând cont că am avut 34 de ocazii, ştiam ce ne va aştepta, că ei se vor apăra. Să sperăm că am păstrat golurile pentru Ucraina. Vom da totul pentru a face meciuri frumoase şi a face rezultate bune. Sunt emoţii pozitive. Vom vedea ce va fi, eu sper că vom ieşi din grupe. Este o emulaţie foarte bună la naţională. Ne vom uni foarte mult, mai mult ca niciodată înainte de EURO. Fanii să fie alături de noi, să fie mândri că am ajuns în postura asta şi să spere la lucruri pozitive„, a spus Florinel Coman în exclusivitate pentru Antena 1.

România – Liechtenstein 0-0. Rezultat ruşinos pentru naţionala lui Edi Iordănescu

Jucând în Ghencea, cu Ianis Hagi căpitan pentru prima oară la echipa naţională, tricolorii au pus presiune pe poarta oaspeţilor încă din start. Vasile Mogoş a trimis cu capul, în minutul 6, apoi portarul Buchel a scos şutul lui Racoviţan, în minutul 14, şi George Puşcaş a dat peste poartă o lovitură de cap şase minute mai târziu. Hagi a trecut pe lângă gol în minutul 31, iar Florinel Coman a încercat şi el poarta lui Buchel, în minutele 44 şi 45+4. Însă balonul nu a intrat în plasă şi la pauză s-a intrat cu scor alb, 0-0.

În partea secundă, Ianis Hagi a şutat periculos, în minutul 55, iar după trei minute, când pe teren a intrat Nicolae Stanciu, Hagi junior a venit şi a pus banderola pe braţul celui care este căpitanul obişnuit al reprezentativei tricolore. Mihăilă a şutat puternic din careu, în minutul 82, însă Buchel a apărat. Portarul oaspeţilor a reţinut şi şutul lui Man, din minutul 85, apoi jucătorii lui Iordănescu nu au mai creat nici o ocazie clară de gol bifând al patrulea meci consecutiv fără victorie şi al doilea fără gol marcat din acest an. 0-0 ruşinos cu Liechtenstein şi este pentru prima oară în istorie când România nu învinge o echipă care face parte dintre liliputanii Europei, Liechtenstein ocupând locul 202 în clasamentul FIFA. România este a 46-a în ierarhia mondială FIFA. Pentru Edi Iordănescu şi compania urmează primul meci de la turneul final al Euro 2024, cu Ucraina, la Munchen, în ziua de luni, 17 iunie.