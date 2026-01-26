Fotbalistul remarcat de Mircea Lucescu se transferă în Ungaria - Antena Sport

Închide meniul
Fotbalistul remarcat de Mircea Lucescu se transferă în Ungaria

Radu Constantin Publicat: 26 ianuarie 2026, 12:02

Mircea Lucescu / Sport Pictures

Marius Corbu este foarte aproape de un pas important în carieră. Potrivit ProSport, mijlocașul român legitimat la APOEL Nicosia a ajuns la un acord cu Ferencváros Budapesta, cel mai titrat club din Ungaria, urmând ca transferul să fie oficializat în următoarele ore. Suma de transfer se ridică la 1,3 milioane de euro.

Născut în localitatea Cădărești, județul Bacău, Corbu s-a format la Csikszereda Miercurea Ciuc, club pentru care a și debutat la nivel de seniori. În 2020 a făcut pasul în fotbalul maghiar, semnând cu Puskás Akadémia, unde a evoluat timp de patru sezoane. În această perioadă a avut și două împrumuturi la Csákvár. În vara anului 2024, mijlocașul român a ales o nouă provocare și a semnat cu APOEL Nicosia, reușind să câștige Supercupa Ciprului.

La nivel internațional, Corbu a fost unul dintre oamenii de bază ai naționalei României U21, pentru care a adunat 21 de selecții. A fost integralist la Campionatul European de tineret, în meciurile cu Spania, Italia și Slovacia. Evoluțiile sale nu au trecut neobservate de Mircea Lucescu, iar actualul selecționer al primei reprezentative l-a inclus pe Corbu pe lista jucătorilor vizați pentru reconstrucția naționalei.

