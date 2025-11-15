Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Imnul României, huiduit copios de fanii Bosniei! Suporterii gazdelor, scandări rasiste la adresa tricolorilor - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Imnul României, huiduit copios de fanii Bosniei! Suporterii gazdelor, scandări rasiste la adresa tricolorilor

Imnul României, huiduit copios de fanii Bosniei! Suporterii gazdelor, scandări rasiste la adresa tricolorilor

Publicat: 15 noiembrie 2025, 21:57

Comentarii
Imnul României, huiduit copios de fanii Bosniei! Suporterii gazdelor, scandări rasiste la adresa tricolorilor

Jucătorii naţionalei, în timpul intonării imnului / captura primasport.ro

Fanii Bosniei au huiduit cu putere imnul României înaintea startului meciului din grupa H a preliminariilor World Cup.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ce imnul “Deşteaptă-te, române!” nu a putut fi auzit prea bine din pricina huiduielilor fanilor bosniaci, aceştia au început cu scandări rasiste la adresa tricolorilor.

Fanii bosniaci au huiduit imnul României şi au avut scandări rasiste la adresa tricolorilor lui Mircea Lucescu

“Ţiganii, ţiganii”, le-au scandat suporterii Bosniei jucătorilor naţionalei pregătite de Mircea Lucescu.

Şi după startul meciului fanii bosniaci i-au huiduit cu putere pe jucătorii români de fiecare dată când aceştia atingeau mingea.

A fost un scandal cu câteva ore înainte de meci. O facţiune a galeriei lui Dinamo a afişat un banner în care elogia un criminal de război, Ratko Mladic, un general al armatei sârbe care a fost condamnat la închisoare pe viaţă în 2017 după ce a ordonat 8.300 de crime în Bosnia, în timpul războiului din 1992.

Reclamă
Reclamă

Câţiva fani bosniaci i-au aşteptat pe suporterii naţionalei înainte de meci, dar nu s-au putut apropia de ei. A fost o mobilizare extraordinară a forţelor de ordine înaintea meciului, considerat unul de risc.

România are mare nevoie de victorie pentru a o egala pe Bosnia la puncte şi a fi mare favorită la locul 2 în grupă, ce ne-ar oferi un avantaj la barajul pentru World Cup 2026, turneu final care se vede exclusiv în Universul Antena.

România joacă ultimul meci din grupa H a preliminariilor marţi, de la 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Familia îndurerată a Sarei, acuzaţii grave la adresa medicilor: "Au vrut să muşamalizeze tot"Familia îndurerată a Sarei, acuzaţii grave la adresa medicilor: "Au vrut să muşamalizeze tot"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pleacă Mircea Lucescu după meciul României cu San Marino?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Expert fiscal, despre controalele ANAF la nunţi şi botezuri: "Multă muncă, bani puțini. Asta e evaziune mică"
Observator
Expert fiscal, despre controalele ANAF la nunţi şi botezuri: "Multă muncă, bani puțini. Asta e evaziune mică"
România, batjocorită de fanii bosniaci! Protest scandalos la Zenica chiar în timpul meciului. Video
Fanatik.ro
România, batjocorită de fanii bosniaci! Protest scandalos la Zenica chiar în timpul meciului. Video
0:54 16 nov.
EXCLUSIVValentin Mihăilă îl apără pe Denis Drăguș, după eliminarea din meciul cu Bosnia: „Știu ce este în sufletul lui”
0:47 16 nov.
EXCLUSIVMircea Lucescu s-a revoltat după Bosnia – România 3-1: “E inadmisibil! Nu ştiu cum FIFA permite”
0:38 16 nov.
EXCLUSIVIanis Hagi, revoltat după Bosnia – România: “Nu poți destabiliza jocul așa”. Ce a spus despre scandările rasiste
0:27 16 nov.
EXCLUSIV“Ne-am relaxat şi s-a întâmplat dezastrul” Reacţia lui Bîrligea după Bosnia – România 3-1! A criticat arbitrajul
0:20 16 nov.
Carlos Alcaraz, calificare în premieră în finala Turneului Campionilor! Ibericul, duel tare cu Sinner
0:12 16 nov.
Prima reacție din partea FRF, după eșecul României cu Bosnia: “Totul e posibil să ne luăm revanșa”
Vezi toate știrile
1 Primele transferuri cerute de Costel Gâlcă la Rapid. Antrenorul şi-a făcut lista de achiziţii pentru iarnă 2 Bosnia – România 3-1. Vis spulberat la Zenica! Tricolorii ratează locul al doilea în grupă 3 Istvan Kovacs, meci cu două goluri anulate şi o eliminare în preliminariile World Cup 2026. Arbitrul român, criticat: “O glumă” 4 Gigi Becali, un nou asalt pentru Louis Munteanu. Decizia luată de patronul FCSB 5 Modul inedit prin care Bîrligea și Mihăilă au celebrat golul României cu Bosnia. Au recreat gestul din vestiar 6 România nu mai are nicio șansă la calificarea directă la World Cup 2026. Austria, victorie cu Cipru
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!