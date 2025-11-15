Imnul României, huiduit copios de fanii Bosniei! Suporterii gazdelor, scandări rasiste la adresa tricolorilor - Antena Sport

Fanii Bosniei au huiduit cu putere imnul României înaintea startului meciului din grupa H a preliminariilor World Cup.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ce imnul “Deşteaptă-te, române!” nu a putut fi auzit prea bine din pricina huiduielilor fanilor bosniaci, aceştia au început cu scandări rasiste la adresa tricolorilor.

Fanii bosniaci au huiduit imnul României şi au avut scandări rasiste la adresa tricolorilor lui Mircea Lucescu

“Ţiganii, ţiganii”, le-au scandat suporterii Bosniei jucătorilor naţionalei pregătite de Mircea Lucescu.

Şi după startul meciului fanii bosniaci i-au huiduit cu putere pe jucătorii români de fiecare dată când aceştia atingeau mingea.

A fost un scandal cu câteva ore înainte de meci. O facţiune a galeriei lui Dinamo a afişat un banner în care elogia un criminal de război, Ratko Mladic, un general al armatei sârbe care a fost condamnat la închisoare pe viaţă în 2017 după ce a ordonat 8.300 de crime în Bosnia, în timpul războiului din 1992.