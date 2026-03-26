Home | Fotbal | Echipa naţională | Cifrele nu mint! România a făcut în Turcia cel mai slab meci din preliminariile pentru World Cup 2026: fără şut pe poartă

Dan Roșu Publicat: 26 martie 2026, 21:26

Comentarii
Jucătorii naţionalei României, în timpul meciului cu Turcia/ Sport Pictures

România a pierdut calificarea la World Cup 2026, după eşecul din Turcia, 0-1. Chiar dacă tricolorii au dat totul pentru o victorie, cifrele arată că duelul a fost dezechilibrat şi că adversarii ne-au dominat la majoritatea capitolelor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Conform statisticilor oferite de Opta, România a avut cea mai mică posesie din cele 9 meciuri disputate în preliminarii, 32.1%, la polul opus fiind cele din partidele cu San Marino (76% şi 75,1%).

De asemenea, am reuşit cel mai mic număr de pase, 258, având şi cel mai mic procent de pase corecte, 65.9%. România a avut doar 25 de pase corecte în treimea adversă de teren şi doar şase şuturi, niciunul pe spaţiul porţii.

România a avut şi 13 atingeri în careul advers, câştigând în total doar 38.1% dintre duelurile cu turcii.

Statisticile României, la meciurile din preliminarii

România, OUT de la World Cup 2026

Naţionala României a ratat şansa de a ajunge la World Cup 2026 în această vară, fiind învinsă joi seară de Turcia, la Istanbul, cu scorul de 1-0, în semifinala play-off-ului pentru turneul final.
Turcia va înfrunta în finala play-off-ului câştigătoarea meciului Slovacia – Kosovo, iar tricolorii vor disputa un amical cu învinsa din partida de la Bratislava.

Reclamă
Reclamă

Prima parte a reprizei întâi a fost una de tatonare, în care tricolorii au încercat să meţină un tempo scăzut pentru acţiunile gazdelor, urmărind să întrerupă atacurile acestora cât mai departe de poarta lui Radu. Turcii au controlat repriza, având 69 la sută posesie, dar jucătorii lui Mircea Lucescu au reuşit ceea ce şi-au propus, nelăsând spaţii gazdelor. Calhanoglu a încercat poarta lui Radu, din lovitură liberă, în minutul 17, dar nu a cadrat şutul, apoi Hagi a răspuns, în contul naţionalei noastre, dar şutul său l-a lovit pe Yuksek şi a ieşit în corner. Un minut mai târziu Dragomir a lovit bara porţii lui Cakir, dar autorul pasei, Bîrligea, se afla în ofsaid. Arda Guler a trimis puţin peste poartă în minutul 32, fază iniţiată după o greşeală a lui Raţiu, care a vrut să dribleze în margine, pentru ca patru minute mai târziu Hakan Calhanoglu a şutat şi el pe lângă bara din dreapta lui Radu.

Turcii nu au mai pierdut timpul în repriza secundă şi în minutul 53 Arda Guler a trimis o pasă formidabilă, peste toată apărarea noastră, iar Ferdi Kadioglu a preluat, a rămas singur cu Radu şi l-a învins pe acesta, deschizând scorul. Ianis Hagi a şutat din voleu puţin pe lângă bară, în minutul 56, însă nici turcii nu au rămas datori şi Kenan Yildiz a lovit transversala, în minutul 61. Ionuţ Radu a scos în corner un şut al lui Arda Guler, în minutul 72. Cinci minute mai târziu, Stanciu a trimis şi el în bară, mingea plimbându-se pe linia porţii şi fiind trimisă în afara terenului de Bîrligea, care se afla însă în ofsaid. Turcii au revenit în ofensivă, dar tabela a rămas neschimbată şi gazdele s-au impus cu 1-0, calificându-se pentru finala barajului de calificare la Cupa Mondială 2026. Noi rămânem acasă încă patru ani!

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Loading ... Loading ...
Vezi toate știrile
