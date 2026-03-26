Cifrele nu mint! România a făcut în Turcia cel mai slab meci din preliminariile pentru World Cup 2026: fără şut pe poartă

România a pierdut calificarea la World Cup 2026, după eşecul din Turcia, 0-1. Chiar dacă tricolorii au dat totul pentru o victorie, cifrele arată că duelul a fost dezechilibrat şi că adversarii ne-au dominat la majoritatea capitolelor.

Conform statisticilor oferite de Opta, România a avut cea mai mică posesie din cele 9 meciuri disputate în preliminarii, 32.1%, la polul opus fiind cele din partidele cu San Marino (76% şi 75,1%).

De asemenea, am reuşit cel mai mic număr de pase, 258, având şi cel mai mic procent de pase corecte, 65.9%. România a avut doar 25 de pase corecte în treimea adversă de teren şi doar şase şuturi, niciunul pe spaţiul porţii.

România a avut şi 13 atingeri în careul advers, câştigând în total doar 38.1% dintre duelurile cu turcii.

Naţionala României a ratat şansa de a ajunge la World Cup 2026 în această vară, fiind învinsă joi seară de Turcia, la Istanbul, cu scorul de 1-0, în semifinala play-off-ului pentru turneul final.

Turcia va înfrunta în finala play-off-ului câştigătoarea meciului Slovacia – Kosovo, iar tricolorii vor disputa un amical cu învinsa din partida de la Bratislava.