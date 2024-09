Gabi Tamaş a râs de Alexandru Mitriţă: "El e bad boy? Eu ce mai sunt? Eu am spart un termopan, el nu a făcut nimic" - Antena Sport

Gabi Tamaş a râs de Alexandru Mitriţă Gabi Tamaş a râs de Alexandru Mitriţă Gabi Tamaş a râs de Alexandru Mitriţă, după ce atacantul Universităţii Craiova s-a plâns că a fost catalogat bad boy în ultimii doi ani. Tamaş nu înţelege cum a ajuns micuţul fotbalist pe aceeaşi listă cu el. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Tamaş e cunoscut pentru desele escapade pe care le-a avut de-a lungul carierei. Pe lângă termopanul spart, el a ajuns şi la închisoare în Israel, după ce a condus sub influenţa băuturilor alcoolice. Gabi Tamaş a râs de Alexandru Mitriţă „Mă bucur că a venit la naţională, mă bucur că a înscris, să-i mulţumească lui Alibec că i-a dat pasă. Assist-ul contează. El e bad-boy? Şi eu ce sunt? Cum adică? Eu am spart un termopan, el ce a făcut? Pe mine m-aţi făcut bad doy pentru un termopan. El chiar nu a făcut nimic. Eticheta asta o puneţi voi”, a spus Tamaş, cu zâmbetul pe buze. Cinci episoade controversate din cariera lui Gabriel Tamaş Gabriel Tamaş a fost unul dintre cei mai controversaţi jucători din ultimele decenii ale fotbalului românesc. Fundaşul şi-a anunţat retragerea din fotbal la aproape 40 de ani. Iată cinci episoade controversate din cariera lui Gabriel Tamaş. Reclamă

Reclamă

1. Tamaş a spart o uşă de termopan

În 2013, Gabi Tamaş a fost surprins de camerele video în timp ce spărgea uşa unui bloc, pentru a intra. După o noapte de pomină, Gabriel Tamaş a spart, în 2013, uşa unui bloc din Bucureşti. În filmarea apărută la acel moment apare şi o femeie. După 10 ani, fundaşul se apăra spunând că a fost vina femeii care nu a răspuns la interfon.

„Nu a fost vina mea. Dacă vă uitaţi pe filmare, eu am ciocănit. Femeia nu mi-a deschis. Vorbesc serios. Eu când am ajuns la faţa locului, eu am ciocănit şi femeia nu mi-a deschis. S-o fi speriat.

Atunci am încercat să intru prin efracţie. Am găsit şi eu singura scară cu cameră de luat vederi din Bucureştiul ăsta. De atunci s-a mai modernizat„, a spus Gabriel Tamaş la podcastul Victory Extra Time.

Reclamă

2. Tamaş a făcut închisoare în Israel Cel mai controversat episod cu Tamaş în prim-plan a avut loc în 2019, atunci când a fost arestat după ce a fost prins băut la volan şi conducând cu o viteză de 200 de kilometri la oră. Aceea a fost cea mai grea perioadă din viaţa sa. ”Sunt foarte multe prostii pe care le-am făcut, le regret. Cel mai greu moment (n.r.- când a stat în închisoare în Israel). Să stai 7 zile la pușcărie…N-a fost chiar așa plăcut. Am slăbit vreo 10 kilograme, n-am mâncat nimic. Am mâncat 4 felii de pâine în 7 zile. Am ieșit slim fit. Nu puteam să mănânc. Aveam pat și duș. Mă rog, dușul era o gaură în perete și se prelingea apa pe perete. Trebuia să stai lipit ca să poți să te speli. După aia am făcut două luni muncă în folosul comunității, lucram la spital, opt ore pe zi. Nu m-am ferit de muncă. Normal că mă cunoșteam oamenii, duceam și strângeam mâncarea de la tot spitalul. Nu aveai ce să faci, eram într-o țară străină, trebuia să-ți asumi ce ai făcut. Au legile lor”, a spus Gabriel Tamaş la digisport.ro. 3. Tamaş s-a bătut cu Pancu Tot în 2013, Tamaş a avut parte de un alt episod incredibil. S-a bătut cu Daniel Pancu, un alt „greu” al fotbalului românesc, care a vorbit deschis despre incident. „Stătuserăm împreună câteva ore și încercam să-l ajut. Era spre binele lui ce încercam eu să fac. Fără să mă aștept, m-a lovit și a fost o lovitură neve, m-a luat total prin surprindere. Atât de surprins am fost că am început să râd după ce m-a lovit și nu mă mai puteam opri, leșinam de râs! Încercasem să-l ajut, v-am zis, voiam să meargă să se odihnească”, spunea Pancu, pentru gsp.ro.

4. A băut cu Adi Mutu, în San Marino

În 2011, Gabriel Tamaş şi Adi Mutu au băut un spriţ, înaintea unui meci amical cu San Marino. Tricolorii s-au impus cu 1-0, dar cei doi nu au jucat fiind pedepsiţi de Victor Piţurcă. Tamaş a dezvăluit că asta l-ar fi costat şi un transfer la Lazio.

„Am făcut o escapadă la echipa națională, în San Marino, și nu s-a mai făcut transferul. M-am dus doi pași, în fața hotelului. Era un bar. Am băut și eu un șpriț și m-am întors. A fost și Adi cu mine?! Ne-am pus la masă, am băut un șpriț și am venit în cameră.

Au fost mai mulți. Stafful nu a aflat doar de noi doi, dar noi nu eram la prima abatere. Publicul n-a știut că au fost mai mulți, a aflat doar de mine și de Mutu pentru că doar noi am fost dați afară”, recunoştea Tamaş, citat de gsp.ro.

5. A venit beat la antrenamentele Concordiei Chiajna

Gabriel Tamaş a venit beat la antrenamentele Concordiei Chiajna, susţinute înaintea meciului cu Gloria Buzău, încheiat cu victoria ilfovenilor, cu 1-0.

Înainte de dualul de luni, Tamaş a ajuns la antrenamentele conduse de Erik Lincar într-o stare avansată de ebrietate. Fundaşul care va împlini 40 de ani pe 9 noiembrie a ameninţat că se retrage din fotbal, pe un ton nu tocmai prietenos.

Erik Lincar a avut o reacţie calmă şi l-a trimis acasă pe Tamaş, căruia i-a transmis să revină când va fi treaz, pentru a se putea înţelege cu el.

Tamaş a fost la meci şi a urmărit desfăşurarea partidei alături de preşedintele ilfocenilor, Cristian Tănase. El şi-a încurajat colegii din tribună.

Reclamă