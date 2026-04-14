Gata, Gică Hagi a confirmat că preia naționala României!

Tragedia care a lovit echipa națională, moartea lui Mircea Lucescu, a amânat cu o săptămână venirea lui Gică Hagi ca selecționer al României. Datele „problemei” viitorului selecționer erau “știute” de toată lumea, dar nimeni de la FRF nu confirma iminenta venire a “Regelui”. Până astăzi!

Comitetul Executiv a validat săptămâna trecută numirea lui Gică Hagi, iar oficializarea mutării devenise o formalitate. Dacă până acum Gică Hagi a evitat să facă vreo declarație legată de acordul avut cu FRF, pașii păreau evidenți, în contextul în care el a renunțat la pachetul majoritar de acțiuni de la Farul. Acum, Hagi nu mai este dispus să țină “la secret” faptul că vine la naționala României, iar într-o discuție cu Ovidiu Ioanițoaia a confirmat că el este viitorul selecționer al României.

“Hagi mi-a confirmat că va accepta oferta federală. Rezumând, mi-a explicat că, fiind vorba despre interesul și reprezentarea fotbalului românesc, n-are cum să refuze”, a scris Ioanițoaia.