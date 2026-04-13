Home | Fotbal | Echipa naţională | Gică Hagi devine săptămâna aceasta selecționer. Când e prezentat oficial și pe cine aduce cu el de la Farul

Sebastian Ujica Publicat: 13 aprilie 2026, 8:23

Comentarii
Gică Hagi - Sport Pictures

Tragedia care a lovit echipa națională, moartea lui Mircea Lucescu, a amânat cu o săptămână venirea lui Gică Hagi ca selecționer al României. Însă datele „problemei” rămân aceleași: Comitetul Executiv îl va valida joi, pe 16 aprilie, într-o ședință. Iar ziua următoare va avea loc prezentarea oficială.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Toate detaliile contractului au fost stabilite deja, astfel că negocierile oficiale între Răzvan Burleanu și Gică Hagi vor fi foarte scurte.

Conform Fanatik, Hagi își va începe mandatul oficial vineri. El va semna un contract de 27.000 de euro pe lună, iar înțelegerea va fi pe 4 ani. Primii doi sunt garantați, în timp ce ceilalți doi sunt activați automat dacă naționala României obține calificarea la Campionatul European din Marea Britanie și Irlanda. Dacă România nu obține calificarea la EURO, mingea e în terenul Federației cu privire la prelungirea contractului.

Un alt detaliu din înțelegerea stabilită între Hagi și Federație este cu privire la staff-ul său. Alături de „Rege” va veni Cătălin Anghel, cel care a fost luat în calcul pentru înlocuirea lui Ianis Zicu la Farul. Însă antrenorul de 51 de ani și-a dat deja acordul să vină alături de Hagi la naționala României.

Hagi îi va păstra ca secunzi pe Ionel Gane, Florin Constantinovici, dar și pe antrenorul cu portarii Leo Toader din mandatul lui Mircea Lucescu.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Observator
Fanatik.ro
12:31

12:20

12:01

11:05

10:58

10:26

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
