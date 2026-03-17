Ghinionul lui Mircea Lucescu. Cinci nume importante, OUT cu Turcia!

Selecționerul Mircea Lucescu se confruntă cu probleme importante de lot înaintea barajului dintre Romania și Tucia. În acest moment, tehnicianul nu se poate baza pe cinci jucători importanți, ultimul intrat pe lista indisponibililor fiind mijlocașul Marius Marin.

Fotbalistul legitimat la Pisa s-a accidentat în ultimul meci al echipei sale, iar primele informații indică o problemă la ligamentele colaterale. Accidentarea vine într-un moment delicat pentru Marin, care era urmărit pentru un posibil transfer la Sevilla.

În absența lui Marin, Lucescu trebuie să găsească rapid soluții pentru postul de mijlocaș defensiv. Situația este complicată și de faptul că Adrian Șut evoluează foarte puțin la Al-Ain.

Pe lista absenților pentru barajul cu Turcia se mai află Louis Munteanu, Denis Drăguș, Denis Alibec și Alexandru Chipciu, jucători indisponibili din cauza accidentărilor sau suspendărilor.