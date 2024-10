Gică Hagi, discurs ferm după Sănătatea Cluj - Farul 1-1: "Sunt dezamăgit! Mulţi jucători nu au trecut testul!" - Antena Sport

Gică Hagi a avut un discurs ferm după Sănătatea Cluj – Farul 1-1, din prima etapă a Cupei României. Hagi a recunoscut că este extrem de dezamăgit şi le-a transmis şi un avertisment jucătorilor.

Hagi a spus că foarte mulţi jucători au picat testul şi a anunţat că va face o analiză a celor care au jucat în Cupă.

Gică Hagi, discurs ferm după Sănătatea Cluj – Farul 1-1

„Ne doream cele 3 puncte, ne gândim la Cupă. A fost greu. Ofensiv, jocul nostru nu a avut viteză, nu ne-am mişcat, nu am plimbat mingea. Lenţi, previzibili şi aşa e greu să ataci şi să ajungi la poartă. E clar că sunt nemulţumit. Nu am odihnit pe nimeni, a trebuit să îi văd şi pe ceilalţi jucători. A fost un test, din păcate nu l-au trecut mulţi şi vom analiza. Pentru ei era un meci important, au luptat să ajungă până aici şi au dat totul. Din păcate, nu am reuşit să câştigăm. E greu să marchezi dacă joci aşa„, a spus Gică Hagi după Sănătatea Cluj – Farul 1-1.

Farul Constanţa a terminat la egalitate cu formaţia de liga a treia CS Sănătatea Servicii Publice, 1-1 (0-0), joi, pe Cluj Arena, într-un meci din Grupa C a Cupei României la fotbal.

Pe fondul unui joc slab al echipei antrenate de Gheorghe Hagi, gazdele au deschis scorul prin Denis Paul (48). Farul a reuşit egalarea pe final, prin Rivaldinho (85), după o centrare a lui Denis Alibec.