Gică Hagi, prima postare după ce a devenit selecţionerul României! 2.200 de like-uri în mai puţin de o oră

Gică Hagi a publicat un mesaj pe reţelele sociale după ce a devenit oficial selecţionerul României. În mai puţin de o oră de la publicarea mesajului, postarea “Regelui” a adunat 2.200 de like-uri pe Facebook.
Hagi se află la al doilea mandat pe banca naţionalei, după cel scurt din 2001, de la puţin timp după ce îşi încheiase cariera de jucător.
Gică Hagi, prima postare după ce a devenit selecţionerul României: “Îmi doresc să fac o ţară întreagă fericită”
“Echipa națională de fotbal a României a fost mereu cea mai importantă din cariera mea, indiferent unde am evoluat ca jucător. A fost mereu o provocare, o bucurie că am putut face o țară întreagă fericită și acest lucru mi-l doresc și acum ca selecționer al României.
Este o mare onoare și o responsabilitate uriașă să preiau conducerea echipei naționale a României. Cred în potențialul jucătorilor noștri și în sprijinul suporterilor, care au fost mereu alături de echipă.
Obiectivul meu este clar: să reprezentăm cu mândrie România și să obținem rezultate care să bucure întreaga țară. M-am născut să câştig, nu să exist!
Hai, România! “, a transmis Gică Hagi pe Facebook.
Gică Hagi va debuta pe banca naţionalei pe 2 iunie, la Tbilisi, într-un amical cu Georgia. Ulterior, pe 6 iunie, România va disputa primul meci de acasă din acest nou mandat al lui Hagi pe banca naţionalei, cu Ţara Galilor, la Bucureşti, pe stadionul Steaua.
Ulterior, România va disputa primele meciuri oficiale din mandatul lui Gică Hagi, în Liga Naţiunilor.
Programul României în Liga Naţiunilor
- Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia – Bosnia-Herțegovina, Suedia – ROMÂNIA
- Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina, Suedia – Polonia
- Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA
- Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
- Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
- Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia
- Marele Luis Figo, mesaj direct pentru Gică Hagi, în ziua în care a fost prezentat ca selecționer al României
- Mesajul Farului pentru Gică Hagi, după ce “Regele” a devenit oficial selecţionerul României
- Primul lucru pe care Gică Hagi l-a cerut jucătorilor, după preluarea naţionalei: “Atunci vom vorbi de performanţe”
- Reacţia imediată a lui Gică Popescu după ce Gică Hagi a devenit selecţionerul României
- “Am un mesaj pentru cei mai bogaţi români”. Gică Hagi a surprins, la conferinţa de prezentare la naţională. Apelul uriaş făcut