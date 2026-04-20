Gică Hagi, prima postare după ce a devenit selecţionerul României! 2.200 de like-uri în mai puţin de o oră

Gică Hagi a publicat un mesaj pe reţelele sociale după ce a devenit oficial selecţionerul României. În mai puţin de o oră de la publicarea mesajului, postarea “Regelui” a adunat 2.200 de like-uri pe Facebook.

Hagi se află la al doilea mandat pe banca naţionalei, după cel scurt din 2001, de la puţin timp după ce îşi încheiase cariera de jucător.

Gică Hagi, prima postare după ce a devenit selecţionerul României: “Îmi doresc să fac o ţară întreagă fericită”

“Echipa națională de fotbal a României a fost mereu cea mai importantă din cariera mea, indiferent unde am evoluat ca jucător. A fost mereu o provocare, o bucurie că am putut face o țară întreagă fericită și acest lucru mi-l doresc și acum ca selecționer al României.

Este o mare onoare și o responsabilitate uriașă să preiau conducerea echipei naționale a României. Cred în potențialul jucătorilor noștri și în sprijinul suporterilor, care au fost mereu alături de echipă.

Obiectivul meu este clar: să reprezentăm cu mândrie România și să obținem rezultate care să bucure întreaga țară. M-am născut să câştig, nu să exist!