Gică Popescu, descumpănit după eşecul României: “Echipă fără pretenții. Asta înseamnă lipsă de respect”

EXCLUSIV

Radu Constantin Publicat: 1 aprilie 2026, 0:26 / Actualizat: 1 aprilie 2026, 1:45

Gică Popescu, în timpul unei emisiuni / Antena Sport

Reprezentativa României a fost învinsă, marţi seară, cu scorul de 2-0, de selecţionata Slovaciei, într-un meci amical disputat la Bratislava. Chiar în ziua partidei, selecţionerul Mircea Lucescu a fost supus la Bucureşti unei intervenţii chirurgicale. Echipa tricoloră a fost condusă de pe bancă de secundul Jerry Gane.

Gică Popescu este dezamăgit de ce se întâmplă la naţională, mai ales că echipa a ajuns la maturitate sportivă.

“A fost un meci amical. Am văzut ambele echipe jucând dezinvolt, nu erau concentrate doar să nu primească gol. Au atacat ambele atunci când au avut mingea. Din păcate, ne-am dat două autogoluri: Bîrligea și apoi gafa lui Aioani, pe care o consider jumătate autogol. Un meci fără istoric, cu multe schimbări.

Am avut impresia că fiecare echipă voia să treacă timpul, fără presiune, fără miză. Eu sunt convins că mâine nu ne vom aduce aminte de acest meci. Nu a stârnit emoții sau interes. Jucătorii au jucat dezinvolt, iar senzația mea era că fiecare vrea să termine mai repede, să plece la echipa de club, să se încheie aceste patru zile.

Este o generație care a ajuns în jurul vârstei de 26-28 de ani. Se spune că aceasta este vârsta optimă pentru a face performanță, au maturitate, dar le lipsește încrederea, acel declic de care are nevoie generația. Spuneam după Euro 2024 să nu rămână performanța singulară, să fie încununată cu calificarea la Mondial.

Lumea se va raporta la ratarea calificării la Mondial. Ne doream calificarea, lipsim de 28 de ani. Am fost la trei Europene între timp, sunt importante, dar diferite de un Mondial.

Cel mai periculos este că lumea începe să se obișnuiască cu noi ca echipă fără pretenții. Asta înseamnă lipsă de respect, lumea își pierde respectul”, a spus Gică Popescu, după meci, la Antena Sport.

