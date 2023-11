Gică Popescu, noi detalii despre criticile pe care i le-a adresat lui Edi Iordănescu: „Din ce i-am spus, doar asta aș schimba” - Antena Sport

Reclamă

Aceasta este soarta antrenorului, în momentul în care vii la națională vor fi tot timpul critici. Trebuie să te aștepți că nu vei fi mângâiat pe cap dacă nu ai rezultate. Aceasta este meseria lor. Din partea mea nu a fost nicio reacție cu tentă personală, niciodată.

Eu sunt aici, la astfel de emisiuni pentru că am peste 115 meciuri în echipa națională, am 5 turnee finale, știu ce înseamnă echipa națională, am făcut performanță la echipa națională. Dacă am avut vreodată o reacție care nu a fost cea mai potrivită mi-am cerut scuze.

Nu am fost singurul care a criticat echipa națională. Am atras atenția pentru că am ieșit puțin din rând.

(n.r. Este Edi Iordănescu selecționerul potrivit pentru echipa națională?) Nu pot să dau acest răspuns. Nu am stat de vorbă cu Edi Iordănescu ca să știu cum gândește. Ar fi bine să avem un parcurs bun la EURO, continuitatea este bună, jucătorii s-au obișnuit cu un mod de a juca care a dat rezultate pe finalul acestei campanii. Ar fi bine să avem această continuitate și în staff, dar și în jocul echipei naționale”, a spus Gică Popescu, în exclusivitate pentru Antena 1.

Sărbătoare la finalul meciului dintre România și Elveția! Imagini senzaționale de pe Arena Națională

Sărbătoare la finalul meciului dintre România și Elveția! Jucătorii lui Edi Iordănescu s-au bucurat alături de fanii prezenți pe Arena Națională, după ce au învins selecționata din „Țara Cantoanelor” cu scorul de 1-0!

Partida care a contat pentru ultima etapă a Grupei I a preliminariilor pentru Campionatul European din 2024 a fost în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY! După acest rezultat, „tricolorii” și-au câștigat grupa de calificare. După fluierul final al partidei, jucătorii echipei naționale au desfăcut șampania și s-au bucurat pentru performanța reușită alături de suporterii prezenți pe stadion. Aceștia au făcut înconjurul stadionului și au fost felicitați de fanii din tribune, care au rămas minute în șir pe locurile lor, chiar și după ce partida se încheiase. În cadrul meciului, singurul gol a fost marcat de Denis Alibec, în minutul 50. După o fază de excepție care a făcut șah mat apărarea elvețienilor, atacantul echipei naționale a trimis balonul, printr-o lovitură de cap, direct în plasa porții, rămasă goală după ce portarul a fost prins pe picior greșit, având în vedere creativitatea jucătorilor. Totodată, având în vedere victoria de senzație a „tricolorilor”, România și-a câștigat grupa de calificare și va face parte din urna a 2-a la tragerea la sorți a grupelor Campionatului European. Acesta va avea loc pe data de 2 decembrie, la Hamburg și va începe de la ora 19:00.