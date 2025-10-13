Gigi Becali, verdict categoric despre Ianis Hagi, după România - Austria 1-0: "Ne-a câştigat meciul" - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali, verdict categoric despre Ianis Hagi, după România – Austria 1-0: “Ne-a câştigat meciul”

Publicat: 13 octombrie 2025, 17:38

Comentarii
Gigi Becali şi Ianis Hagi / Colaj Antena Sport şi Sport Pictures

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, l-a lăudat pe Ianis Hagi, după victoria obţinută de România în faţa Austriei, în preliminariile World Cup 2026. Tricolorii s-au impus cu 1-0 graţie golului marcat de Virgil Ghiţă, în minutul 90+5, în partida care a fost transmisă în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Fundaşul celor de la Hannover a marcat cu o lovitură de cap din centrarea lui Ianis Hagi, cel care a purtat banderola de căpitan, atât la meciul cu Moldova, cât şi la duelul cu Cipru.

Gigi Becali l-a lăudat pe Ianis Hagi, după România – Austria 1-0: “Asta spune totul despre un fotbalist”

Mare fan al lui Ianis Hagi, Gigi Becali a declarat că fiul lui Gică Hagi a câştigat meciul pentru România. Acesta a lăudat lejeritatea jucătorului de la Alanyaspor şi a scos în evidenţă reuşitele sale de la echipa naţională, fiind decisiv în mai multe momente importante, aşa cum s-a întâmplat şi în meciul contra Austriei.

“Ianis Hagi, ce să-ţi spun? Centrare, gol, a câştigat meciul. Încet-încet va creşte şi mai mult. Acum e vârsta lui de fotbal. Are o lejeritate de a pendula acolo în teren. De a primi mingea. Poate se concentrează într-un singur punct.

Face ce face, ba scoate un 11 metri, ne calificăm, ba dă o centrare câştigăm meciul. Asta spune totul despre un fotbalist. Eu spun ce am văzut, centrare-gol, ne-a câştigat meciul”, a declarat Gigi Becali, la fanatik.ro.

Ianis Hagi s-a despărţit vara trecută de Rangers şi a stat mai multe luni fără echipă. În cele din urmă, el a ajuns în Turcia, la Alanyaspor. Până să semneze în septembrie cu noua sa echipă, Ianis a fost dorit şi de Gigi Becali, la FCSB.

  • 1,5 milioane de euro este cota de piaţă a lui Ianis Hagi, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com
  • Viitorul, Fiorentina, Genk, Rangers, Alaves şi Alanyaspor sunt echipele din CV-ul lui Ianis Hagi

Rezumatul meciului România – Austria 1-0, din preliminariile World Cup 2026

