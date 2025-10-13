Gigi Becali, verdict categoric despre Ianis Hagi, după România - Austria 1-0: "Ne-a câştigat meciul" - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, l-a lăudat pe Ianis Hagi, după victoria obţinută de România în faţa Austriei, în preliminariile World Cup 2026. Tricolorii s-au impus cu 1-0 graţie golului marcat de Virgil Ghiţă, în minutul 90+5, în partida care a fost transmisă în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Fundaşul celor de la Hannover a marcat cu o lovitură de cap din centrarea lui Ianis Hagi, cel care a purtat banderola de căpitan, atât la meciul cu Moldova, cât şi la duelul cu Cipru.
Gigi Becali l-a lăudat pe Ianis Hagi, după România – Austria 1-0: “Asta spune totul despre un fotbalist”
Mare fan al lui Ianis Hagi, Gigi Becali a declarat că fiul lui Gică Hagi a câştigat meciul pentru România. Acesta a lăudat lejeritatea jucătorului de la Alanyaspor şi a scos în evidenţă reuşitele sale de la echipa naţională, fiind decisiv în mai multe momente importante, aşa cum s-a întâmplat şi în meciul contra Austriei.
“Ianis Hagi, ce să-ţi spun? Centrare, gol, a câştigat meciul. Încet-încet va creşte şi mai mult. Acum e vârsta lui de fotbal. Are o lejeritate de a pendula acolo în teren. De a primi mingea. Poate se concentrează într-un singur punct.
Face ce face, ba scoate un 11 metri, ne calificăm, ba dă o centrare câştigăm meciul. Asta spune totul despre un fotbalist. Eu spun ce am văzut, centrare-gol, ne-a câştigat meciul”, a declarat Gigi Becali, la fanatik.ro.
Ianis Hagi s-a despărţit vara trecută de Rangers şi a stat mai multe luni fără echipă. În cele din urmă, el a ajuns în Turcia, la Alanyaspor. Până să semneze în septembrie cu noua sa echipă, Ianis a fost dorit şi de Gigi Becali, la FCSB.
- 1,5 milioane de euro este cota de piaţă a lui Ianis Hagi, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com
- Viitorul, Fiorentina, Genk, Rangers, Alaves şi Alanyaspor sunt echipele din CV-ul lui Ianis Hagi
Rezumatul meciului România – Austria 1-0, din preliminariile World Cup 2026
- Zeljko Kopic a reacționat, după ce Cîrjan și Opruț au fost lăsați în afara lotului la meciul cu Austria
- Adrian Porumboiu, laude la adresa lui Mircea Lucescu după victoria cu Austria: „Jucători de 200 de milioane n-au contat”
- Adrian Porumboiu a spus care este marele câștig al naționalei, după meciul cu Austria: „Nu l-a văzut nimeni până acum”
- Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
- Profesionist desăvârșit! Ce a făcut Alex Chipciu a doua zi după România – Austria 1-0