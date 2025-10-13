România - Slovacia 3-0. Calificare în optimi la CE Echipe Seniori pentru băieţi. Naţionala feminină joacă la 20:00 - Antena Sport

Naţionala masculină a României a întâlnit Sloviacia, în al doilea meci al tricolorilor de la Campionatul European Echipe Seniori, competiţie ce va fi transmisă live în AntenaPLAY, în perioada 12-19 octombrie. Eduard Ionescu, Ovidiu Ionescu şi Iulian Chiriţă au câştigat cele trei meciuri, iar tricolorii au obţinut calificarea printre primele 16 echipe la Campionatul European Echipe Seniori.
Pe tabloul masculin, tricolorii sunt favoriţi 6 şi sunt reprezentaţi de Eduard Ionescu, Iulian Chirița, Ovidiu Ionescu, Darius Movileanu, Andrei Istrate. România face parte din Grupa F, alături de Slovacia şi Olanda.
ABONAŢII ANTENAPLAY POT URMĂRI AICI MECIURILE DE LA CAMPIONATUL EUROPEAN ECHIPE SENIORI
România – Slovacia 3-0 LIVE VIDEO
Update 18:15: România a câştigat toate cele trei partide cu Slovacia. Iulian Chiriţă a obţinut ultimul succes, cu 3-0 la seturi. Primele două meciuri au fost câştigate de Eduard Ionescu şi Ovidiu Ionescu.
Băieţii au obţinut deja prima victorie din grupă, 3-0 cu Olanda.
De asemenea, tot luni, dar de la ora 20:00, vor intra pe scenă tricolorele, atunci când România se va duela cu Luxemburg. România este favorita 1 şi echipa este formată din Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu, Elena Zaharia.
Fetele sunt în Grupa A, alături de Luxemburg şi Ţara Galilor şi s-au impus în faţa galezelor, cu 3-0.
