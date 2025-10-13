Iosif Rotariu ştie ce tricolor îşi va pierde postul de titular după România - Austria 1-0: "Nu cred că va intra" - Antena Sport

Iosif Rotariu a fost extrem de încântat de prestaţia jucătorilor României, în meciul cu Austria, din preliminariile World Cup 2026. Echipa lui Mircea Lucescu s-a impus cu 1-0, graţie golului marcat de Virgil Ghiţă, în minutul 90+5, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Rotariu a avut şi un remarcat în meciul de duminică seară de pe Arena Naţională: Ianis Hagi. Fiul lui Gică Hagi a purtat banderola de căpitan pentru al doilea meci la rând la naţionala României şi a centrat la golul marcat de Ghiţă la ultima fază a meciului.

Iosif Rotariu nu crede că Stanciu va mai putea juca pe postul lui Hagi: “Ianis e cel mai indicat să joace acolo”

Rotariu este de părere că banderola de căpitan l-a responsabilizat pe Ianis Hagi, iar revenirea în formă a jucătorului de la Alanyaspor reprezintă un plus pentru naţionala României, în condiţiile în care tricolorii nu au mai avut în ultima perioadă un jucător care să rişte şi să îşi asume anumite decizii în timpul partidelor.

Mai mult, Iosif Rotariu nu crede că Nicolae Stanciu va putea să mai joace pe postul pe care Ianis Hagi a evoluat cu Austria, atâta timp cât fiul “Regelui” va continua cu acest prestaţii:

“Știam de calitatea lui Ianis Hagi, e într-un vârf de formă. Au jucat bine și Mihăilă, Marius Marin. Toată echipa a fost bună, dar un plus pentru Ianis Hagi. În ultima perioadă, la echipa națională a lipsit acel om care să ia decizii, care să riște și care să aibă realizări.