România U20, umilință în fața Cehiei, la al doilea meci din Liga Elitelor - Antena Sport

Naționala de fotbal sub 20 de ani a României a suferit un eșec categoric în cel de-al doilea meci împotriva Cehiei, din Liga Elitelor. Selecționata pregătită de Adrian Iencsi a fost dominată la toate capitolele de gruparea oaspete.

Față de primul joc, atunci când cehii au revenit de la 0-2, de data aceasta, victoria a fost una mai mult decât clară pentru selecționata pregătită de Ales Krecek.

România U20 – Cehia U20 1-5

Naționala sub 20 de ani a României a pierdut primul joc din actuala ediție a Ligii Elitelor, însă a fost un eșec destul de clar pentru selecționata antrenată de Adrian Iencsi, la Buftea.

Samuel Pikolon a fost eroul cehilor, reușind să marcheze trei dintre cele cinci goluri ale oaspeților. Buryan și Barat au punctat și ei, în timp ce pentru România a marcat Luca Băsceanu, fotbalistul Universității Craiova.

Programul României la Elite League U20

10 octombrie: România U20 – Cehia U20 2-2

România U20 – Cehia U20 14 noiembrie 2025: Germania U20 – România U20

Germania U20 – România U20 17 noiembrie 2025: Portugalia U20 – România U20

Portugalia U20 – România U20 27 martie 2026: România U20 – Polonia U20

România U20 – Polonia U20 31 martie 2026: Elveția U20 – România U20

Lotul României U20 convocat de Adrian Iencsi pentru dubla cu Cehia