România U20, umilință în fața Cehiei, la al doilea meci din Liga Elitelor - Antena Sport

Naționala de fotbal sub 20 de ani a României a suferit un eșec categoric în cel de-al doilea meci împotriva Cehiei, din Liga Elitelor. Selecționata pregătită de Adrian Iencsi a fost dominată la toate capitolele de gruparea oaspete.
Față de primul joc, atunci când cehii au revenit de la 0-2, de data aceasta, victoria a fost una mai mult decât clară pentru selecționata pregătită de Ales Krecek.
România U20 – Cehia U20 1-5
Naționala sub 20 de ani a României a pierdut primul joc din actuala ediție a Ligii Elitelor, însă a fost un eșec destul de clar pentru selecționata antrenată de Adrian Iencsi, la Buftea.
Samuel Pikolon a fost eroul cehilor, reușind să marcheze trei dintre cele cinci goluri ale oaspeților. Buryan și Barat au punctat și ei, în timp ce pentru România a marcat Luca Băsceanu, fotbalistul Universității Craiova.
Programul României la Elite League U20
- 10 octombrie: România U20 – Cehia U20 2-2
- 13 octombrie: România U20 – Cehia U20 1-5
- 13 octombrie 2025: România U20 – Cehia U20
- 14 noiembrie 2025: Germania U20 – România U20
- 17 noiembrie 2025: Portugalia U20 – România U20
- 27 martie 2026: România U20 – Polonia U20
- 31 martie 2026: Elveția U20 – România U20
Lotul României U20 convocat de Adrian Iencsi pentru dubla cu Cehia
- PORTARI: Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara), Iustin Chirilă (Universitatea Cluj), Máté Simon (FK Csikszereda);
- FUNDAȘI: Ștefan Senciuc (ASA Tg. Mureș), David Irimia (Metaloglobus București), Mario Bărăitaru (CSM Slatina), Darius Fălcușan (Universitatea Craiova), Robert Bădescu (Rapid București), Emanuel Marincău (FSV Mainz 05 II / Germania), Filip Oprea (Åsane / Norvegia), Raul Marița (Greuther Furth II / Germania);
- MIJLOCAȘI: David Păcuraru (Concordia Chiajna), Rareș Pop (Rapid București), Luca Băsceanu (Universitatea Craiova), Robert Jălade (FC Sevilla / Spania), Tudor Neamțiu (F91 Dudelange / Luxemburg), Fabiano Cibi (CSC Dumbrăvița), David Matei (Universitatea Craiova), Remus Guțea (FC Voluntari), David Paraschiv (Petrolul Ploiești);
- ATACANȚI: Raul Rotund (Unirea Slobozia), David Barbu (UTA), Jason Kodor (Lecce / Italia), Patrick Dulcea (Unirea Slobozia).
