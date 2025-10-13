Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

România U20, umilință în fața Cehiei, la al doilea meci din Liga Elitelor - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | România U20, umilință în fața Cehiei, la al doilea meci din Liga Elitelor

România U20, umilință în fața Cehiei, la al doilea meci din Liga Elitelor

Daniel Işvanca Publicat: 13 octombrie 2025, 19:02

Comentarii
România U20, umilință în fața Cehiei, la al doilea meci din Liga Elitelor

România U20 - Cehia U20 / SPORT PICTURES

Naționala de fotbal sub 20 de ani a României a suferit un eșec categoric în cel de-al doilea meci împotriva Cehiei, din Liga Elitelor. Selecționata pregătită de Adrian Iencsi a fost dominată la toate capitolele de gruparea oaspete.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Față de primul joc, atunci când cehii au revenit de la 0-2, de data aceasta, victoria a fost una mai mult decât clară pentru selecționata pregătită de Ales Krecek.

România U20 – Cehia U20 1-5

Naționala sub 20 de ani a României a pierdut primul joc din actuala ediție a Ligii Elitelor, însă a fost un eșec destul de clar pentru selecționata antrenată de Adrian Iencsi, la Buftea.

Samuel Pikolon a fost eroul cehilor, reușind să marcheze trei dintre cele cinci goluri ale oaspeților. Buryan și Barat au punctat și ei, în timp ce pentru România a marcat Luca Băsceanu, fotbalistul Universității Craiova.

Programul României la Elite League U20

  • 10 octombrie: România U20 – Cehia U20 2-2
  • 13 octombrie: România U20 – Cehia U20 1-5
  • 13 octombrie 2025: România U20 – Cehia U20
  • 14 noiembrie 2025: Germania U20 – România U20
  • 17 noiembrie 2025: Portugalia U20 – România U20
  • 27 martie 2026: România U20 – Polonia U20
  • 31 martie 2026: Elveția U20 – România U20

Lotul României U20 convocat de Adrian Iencsi pentru dubla cu Cehia

  • PORTARI: Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara), Iustin Chirilă (Universitatea Cluj), Máté Simon (FK Csikszereda);
  • FUNDAȘI: Ștefan Senciuc (ASA Tg. Mureș), David Irimia (Metaloglobus București), Mario Bărăitaru (CSM Slatina), Darius Fălcușan (Universitatea Craiova), Robert Bădescu (Rapid București), Emanuel Marincău (FSV Mainz 05 II / Germania), Filip Oprea (Åsane / Norvegia), Raul Marița (Greuther Furth II / Germania);
  • MIJLOCAȘI: David Păcuraru (Concordia Chiajna), Rareș Pop (Rapid București), Luca Băsceanu (Universitatea Craiova), Robert Jălade (FC Sevilla / Spania), Tudor Neamțiu (F91 Dudelange / Luxemburg), Fabiano Cibi (CSC Dumbrăvița), David Matei (Universitatea Craiova), Remus Guțea (FC Voluntari), David Paraschiv (Petrolul Ploiești);
  • ATACANȚI: Raul Rotund (Unirea Slobozia), David Barbu (UTA), Jason Kodor (Lecce / Italia), Patrick Dulcea (Unirea Slobozia).
Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine a fost omul meciului în România - Austria 1-0?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Oraşul în care apartamentele şi chiriile s-au dublat în 5 ani. 200.000 de euro pentru 2 camere
Observator
Oraşul în care apartamentele şi chiriile s-au dublat în 5 ani. 200.000 de euro pentru 2 camere
Luciano Spalletti a făcut topul celor mai buni jucători pe care i-a antrenat! Cine este românul, prezență surpriză printre Totti și Salah
Fanatik.ro
Luciano Spalletti a făcut topul celor mai buni jucători pe care i-a antrenat! Cine este românul, prezență surpriză printre Totti și Salah
22:10
VideoJurnal Antena Sport | Nea Gică a fost şef de galerie şi la volei
22:06
VideoJurnal Antena Sport | Ianis Hagi a dat tonul la galerie
22:05
Cristi Chivu, singurul român din echipa ideală a unui tehnician din Italia. Cu cine face cuplu în apărare
22:02
VideoJurnal Antena Sport | Sunt şanse minime ca Lucescu să rămână să ducă România la Mondial
21:45
LIVE SCOREIslanda – Franța, Irlanda de Nord – Germania și alte 6 meciuri se joacă ACUM.
21:32
Capul Verde s-a calificat la World Cup 2026! Performanţă uriaşă pentru ţara din Africa
Vezi toate știrile
1 “Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial 2 VIDEORomânia – Austria 1-0. Virgil Ghiţă, gol în minutul 90+5 din centrarea lui Hagi! Victorie dramatică a tricolorilor 3 Posibilele adversare ale României la barajul pentru World Cup 2026 după victoria cu Austria 4 Lovitura pe piaţa transferurilor încercată de Gigi Becali! Primul fotbalist care poate semna în iarnă cu FCSB 5 EXCLUSIVIanis Hagi, căpitan în România – Austria. Decizia luată de Mircea Lucescu înaintea meciului “de foc” din preliminarii 6 Istvan Kovacs, criticat dur în Albania după meciul plin de scandal cu Serbia: “De ce naiba?”
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca SteauaDecizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua