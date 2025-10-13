Zeljko Kopic a reacționat, după ce Cîrjan și Opruț au fost lăsați în afara lotului la meciul cu Austria - Antena Sport

Închide meniul
Zeljko Kopic a reacționat, după ce Cîrjan și Opruț au fost lăsați în afara lotului la meciul cu Austria

Daniel Işvanca Publicat: 13 octombrie 2025, 18:25

Zeljko Kopic / SPORT PICTURES

Naționala de fotbal a României a obținut un succes uriaș împotriva Austriei, însă Cătălin Cîrjan și Raul Opruț nu au fost opriți de Mircea Lucescu în lotul pentru partida care a avut loc pe Arena Națională.

Chiar și așa, Zeljko Kopic a fost mulțumit de faptul că cei doi au fost selecționați pentru această dublă și l-a felicitat pe Mircea Lucescu pentru victoria de duminică.

Zeljko Kopic: „Îl felicit pe domnul Lucescu”

Zeljko Kopic nu a urmărit partida dintre România și Austria, însă a fost încântat de faptul că Raul Opruț și Cătălin Cîrjan au fost convocați de selecționerul Mircea Lucescu pentru dubla cu Moldova și Austria.

Tehnicianul lui Dinamo este pregătit de duelul cu Rapid din Liga 1, dar nu a omis să felicite naționala pentru rezultatul mare înregistrat în preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor.

„Nu am văzut meciul, am ajuns la hotel fix când a dat România gol. Băieții au fost foarte fericiți. Îl felicit pe domnul Lucescu. Ghiță a marcat un gol frumos și acum aveți o șansă mare să învingeți Bosnia. Va fi un meci greu, dar aveți o șansă reală să învingeți. Felicitări tuturor.

Da, am vorbit și cu Cîrjan și cu Opruț. Pentru mine este important că Cîrjan a debutat, a intrat bine în meciul cu Moldova. Opruț nu a făcut parte din lot ieri, asta a fost decizia selecționerului. Sunt bine, sunt încrezători. Azi au zi liberă, dar mâine se întorc la antrenamentele echipei”.

Zeljko Kopic: „Vrem să continuăm să jucăm un fotbal bun”

„A mers bine pregătirea pentru meciul cu Rapid. Am jucat acest meci pentru a le da o șansă și tinerilor, pentru a-i vedea în acțiune, să vedem cum se descurcă în astfel de meciuri. Jucătorii noștri de bază sunt sănătoși și îi aștept pe toți cei care au fost la naționale să revină într-o formă bună. Unii revin mâine, ultimul revine joi. Vom avea destul timp la dispoziție să pregătim meciul cu Rapid.

E o săptămână obișnuită. E un meci important. Ne pregătim pentru fiecare meci, în special pentru derby-uri. Până acum am avut 3 derby-uri contra echipelor din play-off-ul de anul trecut. Am jucat bine și vrem să continuăm să jucăm un fotbal bun”, a declarat antrenorul lui Dinamo, potrivit digisport.ro.

