Zeljko Kopic a reacționat, după ce Cîrjan și Opruț au fost lăsați în afara lotului la meciul cu Austria - Antena Sport

Naționala de fotbal a României a obținut un succes uriaș împotriva Austriei, însă Cătălin Cîrjan și Raul Opruț nu au fost opriți de Mircea Lucescu în lotul pentru partida care a avut loc pe Arena Națională.

Chiar și așa, Zeljko Kopic a fost mulțumit de faptul că cei doi au fost selecționați pentru această dublă și l-a felicitat pe Mircea Lucescu pentru victoria de duminică.

Zeljko Kopic: „Îl felicit pe domnul Lucescu”

Zeljko Kopic nu a urmărit partida dintre România și Austria, însă a fost încântat de faptul că Raul Opruț și Cătălin Cîrjan au fost convocați de selecționerul Mircea Lucescu pentru dubla cu Moldova și Austria.

Tehnicianul lui Dinamo este pregătit de duelul cu Rapid din Liga 1, dar nu a omis să felicite naționala pentru rezultatul mare înregistrat în preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor.

„Nu am văzut meciul, am ajuns la hotel fix când a dat România gol. Băieții au fost foarte fericiți. Îl felicit pe domnul Lucescu. Ghiță a marcat un gol frumos și acum aveți o șansă mare să învingeți Bosnia. Va fi un meci greu, dar aveți o șansă reală să învingeți. Felicitări tuturor.