Adrian Porumboiu, laude la adresa lui Mircea Lucescu după victoria cu Austria: „Jucători de 200 de milioane n-au contat” - Antena Sport

Naționala României a făcut un meci mare contra Austriei, iar Mircea Lucescu a avut doar cuvinte de laudă la adresa jucătorilor săi, imediat după fluierul final. Virgil Ghiță a adus bucuria pe Arena Națională, cu un gol marcat în al cincilea minut de prelungire.

Cu acest succes, România păstrează șanse inclusiv pentru calificarea directă la Campionatul Mondial de anul viitor, având șanse matematice pentru a termina pe primul loc în grupă.

Adrian Porumboiu, reverență în fața lui Mircea Lucescu: „Antrenor de antrenor!”

Victoria contra Austriei a fost modul perfect prin care Mircea Lucescu a închis gura contestatarilor, care l-au criticat în urma rezultatului de egalitate obținut de tricolori în Cipru.

Adrian Porumboiu a avut cuvinte mari la adresa selecționerului și a lăudat și evoluția mai multor jucători, precizând că și-au ținut adversarii la respect pe parcursul celor 95 de minute.

„Orice s-ar spune despre Lucescu, că e tânăr, că e bătrân, e antrenor. Antrenor de antrenor! Ăsta este adevărul. N-ai ce face. Și nu poate să nu-ți dea satisfacție, pentru că fotbalul e privit și sub alte raporturi decât a fi înjurat. Au făcut un meci extraordinar! Jucători de 200 de milioane n-au contat!