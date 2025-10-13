Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Adrian Porumboiu, laude la adresa lui Mircea Lucescu după victoria cu Austria: „Jucători de 200 de milioane n-au contat” - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Adrian Porumboiu, laude la adresa lui Mircea Lucescu după victoria cu Austria: „Jucători de 200 de milioane n-au contat”

Adrian Porumboiu, laude la adresa lui Mircea Lucescu după victoria cu Austria: „Jucători de 200 de milioane n-au contat”

Daniel Işvanca Publicat: 13 octombrie 2025, 17:43

Comentarii
Adrian Porumboiu, laude la adresa lui Mircea Lucescu după victoria cu Austria: Jucători de 200 de milioane n-au contat”

Selecționerul Mircea Lucescu / SPORT PICTURES

Naționala României a făcut un meci mare contra Austriei, iar Mircea Lucescu a avut doar cuvinte de laudă la adresa jucătorilor săi, imediat după fluierul final. Virgil Ghiță a adus bucuria pe Arena Națională, cu un gol marcat în al cincilea minut de prelungire.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu acest succes, România păstrează șanse inclusiv pentru calificarea directă la Campionatul Mondial de anul viitor, având șanse matematice pentru a termina pe primul loc în grupă.

Adrian Porumboiu, reverență în fața lui Mircea Lucescu: „Antrenor de antrenor!”

Victoria contra Austriei a fost modul perfect prin care Mircea Lucescu a închis gura contestatarilor, care l-au criticat în urma rezultatului de egalitate obținut de tricolori în Cipru.

Adrian Porumboiu a avut cuvinte mari la adresa selecționerului și a lăudat și evoluția mai multor jucători, precizând că și-au ținut adversarii la respect pe parcursul celor 95 de minute.

„Orice s-ar spune despre Lucescu, că e tânăr, că e bătrân, e antrenor. Antrenor de antrenor! Ăsta este adevărul. N-ai ce face. Și nu poate să nu-ți dea satisfacție, pentru că fotbalul e privit și sub alte raporturi decât a fi înjurat. Au făcut un meci extraordinar! Jucători de 200 de milioane n-au contat!

Reclamă
Reclamă

Au fost dueluri unu la unu care te impresionează. Dacă stăm și ne gândim, dacă se face un raport la câte pase greșite au dat austriecii și câte am dat noi, ar fi net în favoarea noastră. Asta înseamnă că le-a fost teamă și au avut un respect impus de evoluția jucătorilor noștri.

N-am unul de scos în evidență în mod special. Am spus de Dragomir pentru că era necunoscut publicului din România. Totul a fost excelent, de la portar la atacant. Pe mine Man nu m-a încântat niciodată, dar de data asta chiar mi-a plăcut. Nu mai vorbesc de explozia lui Mihăilă”, a declarat Adrian Porumboiu, potrivit gsp.ro.

Prognoza meteo ANM pentru 13-26 octombrie 2025: Se face iarăși frig, temperaturile scad şi reapar ploilePrognoza meteo ANM pentru 13-26 octombrie 2025: Se face iarăși frig, temperaturile scad şi reapar ploile
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine a fost omul meciului în România - Austria 1-0?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
O femeie a "sărutat" moaştele Sf. Parascheva şi s-a rugat prin video call, ajutată de o pelerină
Observator
O femeie a "sărutat" moaştele Sf. Parascheva şi s-a rugat prin video call, ajutată de o pelerină
Foto senzaţional! Ianis Hagi i-a pasat decisiv lui Virgil Ghiţă şi la 12 ani, ca în România – Austria 1-0: “Tot cu stângul, tot de pe dreapta! Suntem prieteni foarte buni”
Fanatik.ro
Foto senzaţional! Ianis Hagi i-a pasat decisiv lui Virgil Ghiţă şi la 12 ani, ca în România – Austria 1-0: “Tot cu stângul, tot de pe dreapta! Suntem prieteni foarte buni”
17:38
Gigi Becali, verdict categoric despre Ianis Hagi, după România – Austria 1-0: “Ne-a câştigat meciul”
17:28
Adrian Porumboiu a spus care este marele câștig al naționalei, după meciul cu Austria: „Nu l-a văzut nimeni până acum”
17:18
Lionel Messi s-a împăcat cu Joan Laporta! Ce îi pregăteşte preşedintele Barcelonei starului argentinian
17:02
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
17:00
LIVE VIDEORomânia – Slovacia se joacă ACUM. Al doilea meci de la Campionatul European Echipe Seniori
16:54
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 13 octombrie
Vezi toate știrile
1 “Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial 2 VIDEORomânia – Austria 1-0. Virgil Ghiţă, gol în minutul 90+5 din centrarea lui Hagi! Victorie dramatică a tricolorilor 3 Posibilele adversare ale României la barajul pentru World Cup 2026 după victoria cu Austria 4 Lovitura pe piaţa transferurilor încercată de Gigi Becali! Primul fotbalist care poate semna în iarnă cu FCSB 5 EXCLUSIVIanis Hagi, căpitan în România – Austria. Decizia luată de Mircea Lucescu înaintea meciului “de foc” din preliminarii 6 Istvan Kovacs, criticat dur în Albania după meciul plin de scandal cu Serbia: “De ce naiba?”
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca SteauaDecizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua