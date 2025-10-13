Continuă emoţiile pentru Barcelona înainte de El Clasico! Anunţul catalanilor - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Continuă emoţiile pentru Barcelona înainte de El Clasico! Anunţul catalanilor

Publicat: 13 octombrie 2025, 18:04

Jucătorii Barcelonei / Profimedia

Dani Olmo s-a accidentat jucând pentru echipa naţională a Spaniei şi este incert pentru meciul Barcelonei cu Real Madrid. El Clasico se va juca la finele lunii octombrie.

Dani Olmo, mijlocaşul ofensiv al catalanilor, a părăsit cantonamentul echipei naţionale a Spaniei vinerea trecută, după ce a suferit o accidentare la gambă şi nu se ştie dacă va putea împotriva Realului, a anunţat FC Barcelona luni.

Dani Olmo, incert înainte de El Clasico! Anunţul făcut de Barcelona

„Jucătorul Dani Olmo suferă o accidentare musculară la soleusul piciorului stâng (muşchiul din partea inferioară a gambei)”, scrie în comunicatul emis de campioana Spaniei, fără a se specifica însă cât timp va lipsi jucătorul.

Conform presei spaniole, Dani Olmo ar putea lipsi timp de două-trei săptămâni de pe teren. El Clasico, derby-ul dintre FC Barcelona şi Real Madrid se joacă pe 26 octombrie.

Catalanii au deja o serie de jucători accidentaţi: Lamine Yamal, portarii Joan Garcia şi Marc-Andre ter Stegen şi mijlocaşul Gavi. În plus, atacantul Ferran Torres este incert pentru etapa următoare din La Liga, împotriva Gironei. Antrenorul german Hansi Flick speră însă la revenirea în echipă a brazilianului Raphinha şi a tânărului Fermin Lopez, după pauza internaţională.

1 "Hoția secolului". Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial 2 VIDEORomânia – Austria 1-0. Virgil Ghiţă, gol în minutul 90+5 din centrarea lui Hagi! Victorie dramatică a tricolorilor 3 Posibilele adversare ale României la barajul pentru World Cup 2026 după victoria cu Austria 4 Lovitura pe piaţa transferurilor încercată de Gigi Becali! Primul fotbalist care poate semna în iarnă cu FCSB 5 EXCLUSIVIanis Hagi, căpitan în România – Austria. Decizia luată de Mircea Lucescu înaintea meciului "de foc" din preliminarii 6 Istvan Kovacs, criticat dur în Albania după meciul plin de scandal cu Serbia: "De ce naiba?"
