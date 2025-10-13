Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Naționala României, salt impresionant în clasamentul FIFA, după victoria cu Austria - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Naționala României, salt impresionant în clasamentul FIFA, după victoria cu Austria

Naționala României, salt impresionant în clasamentul FIFA, după victoria cu Austria

Daniel Işvanca Publicat: 13 octombrie 2025, 16:22

Comentarii
Naționala României, salt impresionant în clasamentul FIFA, după victoria cu Austria

Naționala de fotbal a României / SPORT PICTURES

România este în continuare în cărți pentru calificarea directă la Campionatul Mondial din 2026, după succesul entuziasmant contra Austriei, venit în prelungirile unui duel de poveste pe Arena Națională din București.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rezultatul a fost unul decisiv în noul clasament FIFA, acolo unde România a înregistrat o creștere impresionantă, față de ultima actualizare a forului internațional.

Victoria cu Austria a adus România din nou în Top 50 FIFA

Virgil Ghiță a declanșat duminică seară nebunia pe Arena Națională și a adus victoria României, în preliminariile pentru turneul final mondial de anul viitor. Tricolorii lui Mircea Lucescu sunt favoriți pentru clasarea pe locul al doilea, dar păstrează șanse și pentru calificarea directă.

Victoria nu a adus doar puncte în grupa de calificare, ci și în clasamentul FIFA. Acum o lună, naționala României părăsea Top 50 în clasamentul FIFA, dar succesul a readus selecționata lui Mircea Lucescu în primele 50 de națiuni ale lumii.

Concret, la ultima actualizare făcută de cei de la FIFA, România a făcut un salt impresionant și a ajuns pe locul 45, față de 51. Tricolorii vor mai avea de jucat cu Bosnia și San Marino în acest an.

Reclamă
Reclamă

Cum se poate califica România direct la World Cup 2026, după victoria cu Austria

Austria este pe primul loc, cu 15 puncte, Bosnia ocupă locul secund, cu 13 puncte, în timp ce România este pe locul 3, cu 10 puncte. Remiza de joi seară dintre Cipru şi Bosnia, scor 2-2, este extrem de importantă pentru România.

Tricolorii lui Mircea Lucescu trebuie să câştige meciurile rămase, cu Bosnia şi cu San Marino, urmând să ajungă la 16 puncte.

Pentru a termina pe primul loc, România are nevoie ca Austria să piardă sau să facă egal cu Cipru şi să piardă cu Bosnia. De asemenea, Austria poate face egal cu Bosnia, atâta timp cât pierde meciul cu Cipru.

Prognoza meteo ANM pentru 13-26 octombrie 2025: Se face iarăși frig, temperaturile scad şi reapar ploilePrognoza meteo ANM pentru 13-26 octombrie 2025: Se face iarăși frig, temperaturile scad şi reapar ploile
Reclamă

Scenariul calificării directe la World Cup 2026

  • Cipru – Austria 1, Austria – Bosnia-Herțegovina X
  • Cipru – Austria 1X, Austria – Bosnia-Herțegovina 2

Trebuie menţionat că, în cazul în care România termină la egalitate de puncte cu Austria, Bosnia sau ambele, atunci primul criteriu de departajare este golaverajul.

Austriecii au cel mai bun golaveraj, +16, Bosnia are golaveraj +8, în timp ce România are golaveraj +5. Tricolorii joacă ultimul meci pe teren propriu, cu San Marino.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine a fost omul meciului în România - Austria 1-0?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
O femeie a "sărutat" moaştele Sf. Parascheva şi s-a rugat prin video call, ajutată de o pelerină
Observator
O femeie a "sărutat" moaştele Sf. Parascheva şi s-a rugat prin video call, ajutată de o pelerină
Foto senzaţional! Ianis Hagi i-a pasat decisiv lui Virgil Ghiţă şi la 12 ani, ca în România – Austria 1-0: “Tot cu stângul, tot de pe dreapta! Suntem prieteni foarte buni”
Fanatik.ro
Foto senzaţional! Ianis Hagi i-a pasat decisiv lui Virgil Ghiţă şi la 12 ani, ca în România – Austria 1-0: “Tot cu stângul, tot de pe dreapta! Suntem prieteni foarte buni”
18:25
Zeljko Kopic a reacționat, după ce Cîrjan și Opruț au fost lăsați în afara lotului la meciul cu Austria
18:15
VIDEORomânia – Slovacia 3-0. Victorie fără emoţii pentru băieţi, la CE Echipe Seniori. Naţionala feminină joacă la 20:00
18:04
Continuă emoţiile pentru Barcelona înainte de El Clasico! Anunţul catalanilor
17:43
Adrian Porumboiu, laude la adresa lui Mircea Lucescu după victoria cu Austria: „Jucători de 200 de milioane n-au contat”
17:38
Gigi Becali, verdict categoric despre Ianis Hagi, după România – Austria 1-0: “Ne-a câştigat meciul”
17:28
Adrian Porumboiu a spus care este marele câștig al naționalei, după meciul cu Austria: „Nu l-a văzut nimeni până acum”
Vezi toate știrile
1 “Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial 2 VIDEORomânia – Austria 1-0. Virgil Ghiţă, gol în minutul 90+5 din centrarea lui Hagi! Victorie dramatică a tricolorilor 3 Posibilele adversare ale României la barajul pentru World Cup 2026 după victoria cu Austria 4 Lovitura pe piaţa transferurilor încercată de Gigi Becali! Primul fotbalist care poate semna în iarnă cu FCSB 5 EXCLUSIVIanis Hagi, căpitan în România – Austria. Decizia luată de Mircea Lucescu înaintea meciului “de foc” din preliminarii 6 Istvan Kovacs, criticat dur în Albania după meciul plin de scandal cu Serbia: “De ce naiba?”
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca SteauaDecizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua