Naționala României, salt impresionant în clasamentul FIFA, după victoria cu Austria - Antena Sport

România este în continuare în cărți pentru calificarea directă la Campionatul Mondial din 2026, după succesul entuziasmant contra Austriei, venit în prelungirile unui duel de poveste pe Arena Națională din București.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rezultatul a fost unul decisiv în noul clasament FIFA, acolo unde România a înregistrat o creștere impresionantă, față de ultima actualizare a forului internațional.

Victoria cu Austria a adus România din nou în Top 50 FIFA

Virgil Ghiță a declanșat duminică seară nebunia pe Arena Națională și a adus victoria României, în preliminariile pentru turneul final mondial de anul viitor. Tricolorii lui Mircea Lucescu sunt favoriți pentru clasarea pe locul al doilea, dar păstrează șanse și pentru calificarea directă.

Victoria nu a adus doar puncte în grupa de calificare, ci și în clasamentul FIFA. Acum o lună, naționala României părăsea Top 50 în clasamentul FIFA, dar succesul a readus selecționata lui Mircea Lucescu în primele 50 de națiuni ale lumii.

Concret, la ultima actualizare făcută de cei de la FIFA, România a făcut un salt impresionant și a ajuns pe locul 45, față de 51. Tricolorii vor mai avea de jucat cu Bosnia și San Marino în acest an.