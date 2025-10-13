Naționala României, salt impresionant în clasamentul FIFA, după victoria cu Austria - Antena Sport

România este în continuare în cărți pentru calificarea directă la Campionatul Mondial din 2026, după succesul entuziasmant contra Austriei, venit în prelungirile unui duel de poveste pe Arena Națională din București.
Rezultatul a fost unul decisiv în noul clasament FIFA, acolo unde România a înregistrat o creștere impresionantă, față de ultima actualizare a forului internațional.
Victoria cu Austria a adus România din nou în Top 50 FIFA
Virgil Ghiță a declanșat duminică seară nebunia pe Arena Națională și a adus victoria României, în preliminariile pentru turneul final mondial de anul viitor. Tricolorii lui Mircea Lucescu sunt favoriți pentru clasarea pe locul al doilea, dar păstrează șanse și pentru calificarea directă.
Victoria nu a adus doar puncte în grupa de calificare, ci și în clasamentul FIFA. Acum o lună, naționala României părăsea Top 50 în clasamentul FIFA, dar succesul a readus selecționata lui Mircea Lucescu în primele 50 de națiuni ale lumii.
Concret, la ultima actualizare făcută de cei de la FIFA, România a făcut un salt impresionant și a ajuns pe locul 45, față de 51. Tricolorii vor mai avea de jucat cu Bosnia și San Marino în acest an.
Cum se poate califica România direct la World Cup 2026, după victoria cu Austria
Austria este pe primul loc, cu 15 puncte, Bosnia ocupă locul secund, cu 13 puncte, în timp ce România este pe locul 3, cu 10 puncte. Remiza de joi seară dintre Cipru şi Bosnia, scor 2-2, este extrem de importantă pentru România.
Tricolorii lui Mircea Lucescu trebuie să câştige meciurile rămase, cu Bosnia şi cu San Marino, urmând să ajungă la 16 puncte.
Pentru a termina pe primul loc, România are nevoie ca Austria să piardă sau să facă egal cu Cipru şi să piardă cu Bosnia. De asemenea, Austria poate face egal cu Bosnia, atâta timp cât pierde meciul cu Cipru.
Scenariul calificării directe la World Cup 2026
- Cipru – Austria 1, Austria – Bosnia-Herțegovina X
- Cipru – Austria 1X, Austria – Bosnia-Herțegovina 2
Trebuie menţionat că, în cazul în care România termină la egalitate de puncte cu Austria, Bosnia sau ambele, atunci primul criteriu de departajare este golaverajul.
Austriecii au cel mai bun golaveraj, +16, Bosnia are golaveraj +8, în timp ce România are golaveraj +5. Tricolorii joacă ultimul meci pe teren propriu, cu San Marino.
