Remarcaţii lui Gigi Becali, după România - Austria 1-0: "Fotbalist! Eu nu credeam" - Antena Sport

Gigi Becali a fost plăcut impresionat de mai mulţi jucători în timpul meciului dintre România şi Austria, din preliminariile World Cup 2026. Tricolorii s-au impus cu 1-0, graţie golului marcat de Virgil Ghiţă, în minutul 90+5, în partida care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Patronul celor de la FCSB a fost impresionat de jocul lui Dennis Man, fostul său jucător, pe care l-a vândut în 2021 la Parma. În prezent la PSV, Man a făcut un meci bun contra Austriei şi a fost lăudat de Becali.

Dennis Man şi Vlad Dragomir, printre remarcaţii lui Gigi Becali, după România – Austria 1-0

Un alt jucător remarcat de patronul celor de la FCSB a fost Vlad Dragomir. Fotbalistul celor de la Pafos, care evoluează în UEFA Champions League sezonul acesta, a fost lăudat de Gigi Becali, cel care nu credea înaintea meciului că Dragomir şi Marius Marin pot face faţă la mijlocul terenului, contra Austriei.

“Mi-a plăcut foarte mult Man. E fotbalist Man, nu l-ai văzut?

Mijlocul terenului a fost stăpânit de noi. Ca atare, fotbalist. Eu nu credeam, uite, bă, joacă cu Dragomir, cu Marin. Dacă mijlocul a fost al nostru, a jucat bine. Nu au pasat deloc”, a declarat Gigi Becali, la fanatik.ro.