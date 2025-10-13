Remarcaţii lui Gigi Becali, după România - Austria 1-0: "Fotbalist! Eu nu credeam" - Antena Sport

Gigi Becali a fost plăcut impresionat de mai mulţi jucători în timpul meciului dintre România şi Austria, din preliminariile World Cup 2026. Tricolorii s-au impus cu 1-0, graţie golului marcat de Virgil Ghiţă, în minutul 90+5, în partida care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Patronul celor de la FCSB a fost impresionat de jocul lui Dennis Man, fostul său jucător, pe care l-a vândut în 2021 la Parma. În prezent la PSV, Man a făcut un meci bun contra Austriei şi a fost lăudat de Becali.
Dennis Man şi Vlad Dragomir, printre remarcaţii lui Gigi Becali, după România – Austria 1-0
Un alt jucător remarcat de patronul celor de la FCSB a fost Vlad Dragomir. Fotbalistul celor de la Pafos, care evoluează în UEFA Champions League sezonul acesta, a fost lăudat de Gigi Becali, cel care nu credea înaintea meciului că Dragomir şi Marius Marin pot face faţă la mijlocul terenului, contra Austriei.
“Mi-a plăcut foarte mult Man. E fotbalist Man, nu l-ai văzut?
Mijlocul terenului a fost stăpânit de noi. Ca atare, fotbalist. Eu nu credeam, uite, bă, joacă cu Dragomir, cu Marin. Dacă mijlocul a fost al nostru, a jucat bine. Nu au pasat deloc”, a declarat Gigi Becali, la fanatik.ro.
De asemenea, Becali a vorbit şi despre dezvăluirile făcute de Mihai Stoica, cel care a anunţat că FCSB l-a vrut pe Vlad Dragomir, dar suma prea mare cerută de Arsenal a făcut ca transferul să nu fie posibil:
L-aţi vrut pe Dragomir la FCSB? E posibil, Mihai le ştie. Mi se pare că da, a şi negociat ceva. Am vorbit ceva, nu ştiu cu cine. La Arsenal, aşa, a vorbit Mihai ceva cu ei, dar nu am putut să îl luăm, că au cerut prea mulţi bani”, a mai spus Gigi Becali.
- 10 milioane de euro este cota de piaţă a lui Dennis Man, potrivit transfermarkt.com
- 2 milioane de euro este cota de piaţă a lui Vlad Dragomir, potrivit transfermarkt.com
Rezumatul meciului România – Austria 1-0
- Adrian Porumboiu, laude la adresa lui Mircea Lucescu după victoria cu Austria: „Jucători de 200 de milioane n-au contat”
- Gigi Becali, verdict categoric despre Ianis Hagi, după România – Austria 1-0: “Ne-a câştigat meciul”
- Adrian Porumboiu a spus care este marele câștig al naționalei, după meciul cu Austria: „Nu l-a văzut nimeni până acum”
- Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
- Profesionist desăvârșit! Ce a făcut Alex Chipciu a doua zi după România – Austria 1-0