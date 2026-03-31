Ianis Hagi le cere fanilor să rămână lângă naţională: “Vrem să readucem speranţă României”

Reprezentativa României a fost învinsă, marţi seară, cu scorul de 2-0, de selecţionata Slovaciei, într-un meci amical disputat la Bratislava. Chiar în ziua partidei, selecţionerul Mircea Lucescu a fost supus la Bucureşti unei intervenţii chirurgicale. Echipa tricoloră a fost condusă de pe bancă de secundul Ionel Gane.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ianis Hagi a vorbit despre meciul pierdut al naţionalei, dar şi despre ce va urma pentru “tricolori”.

“Trebuie să închidem capitolul şi să mergem înainte. Singurul lucru pe care mi-l doresc e ca lumea să nu-şi piardă încrederea în noi şi să readucem speranţe României.

(n.red- despre numele viitorului selecţioner) Nu am avut nicio comunicare cu domnul preşedinte şi cu staff-ul. Cei de sus probabil o să ne comunice. Avem foame de victorii, de succes. Încheiem acest capitol şi să vrem să deschidem altul mult mai de succes”

Sănătate multă, să petreacă mai mult timp cu familia. Ştiu ce înseamnă să-ţi plece tatăl de-acasă. Îi doresc multă sănătate şi lui şi familiei.”, a declarat Ianis Hagi în exclusivitate pentru Antena Sport.