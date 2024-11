Ilie Dumitrescu, val de laude pentru David Miculescu înainte de meciurile echipei naționale: "Poate să se bată cu adversarii!" - Antena Sport

Înainte de meciurile cu Kosovo și Cipru, România se află pe locul 1 în grupa C2 din UEFA Nations League. Tricolorii au maximum de puncte după 4 meciuri jucate. A fost 3-0 cu Kosovo, 3-1 cu Lituania, 3-0 cu Cipru și 2-1 în returul cu Lituania.

Iată clasamentul din grupa C2 a UEFA Nations League, înainte de meciurile lunii noiembrie:

1. România – 12p

2. Kosovo – 9p

3. Cipru – 3p

4. Lituania – 0p

Reacția lui David Miculescu, după convocarea la echipa națională

David Miculescu a reacționat, după ce a fost convocat la echipa națională, imediat după duelul U Cluj – FCSB 1-2. Atacantul s-a declarat emoționat, înainte să plece în cantonamentul „tricolorilor”.

Întrebat despre națională, Miculescu a transmis că aștepta convocarea de când a început să joace fotbal. Acesta s-a declarat emoționat, înainte de plecarea în cantonamentul „tricolorilor”.

„(n.r. Despre națională) Săptămână perfectă, am câștigat în Europa, am venit aici și am câștigat, după mă duc la echipa națională. Dacă cei de acolo m-au chemat, înseamnă că merit.

Vom avea două meciuri grele, sper să le câștigăm.

Am emoții, am așteptat de când joc fotbal acest moment, îi cunosc pe majoritatea de acolo. Abia aștept să ajung mâine”, a declarat David Miculescu, conform sursei citate anterior.