Ioan Andone a numit marele avantaj al României la barajul cu Turcia: „Putem să ne calificăm”

Ioan Andone (66 de ani) a prefațat semifinala play-off-ului de World Cup 2026 dintre Turcia și România. Meciul „de foc” de la Istanbul se va disputa joi, de la ora 19:00.

Ioan Andone a transmis că marele avantaj al naționalei este reprezentat de faptul că Mircea Lucescu a fost selecționerul Turciei. „Il Luce” i-a pregătit pe turci în perioada 2017-2019.

Ioan Andone a numit marele avantaj al României la barajul cu Turcia

Ioan Andone a mai declarat că „tricolorii” trebuie să dea totul pentru a obține calificarea în finala barajului, unde vor întâlni învingătoarea partidei Slovacia – Kosovo. Fostul antrenor a oferit declarații și despre situația lui Ionuț Radu, care are mari șanse să fie titular la Istanbul.

„(n.r. – Ionuț Radu ar fi apt) Extraordinar! Eu cred că da, va juca. Ionuț Radu e un român adevărat care a avut anul ăsta excepțional în Spania. Acum, cum am stat mult acolo, am văzut foarte multe meciuri.

N-am fost până la Vigo că e foarte mare distanța, dar îmi propun să mă duc să-l văd și pe stadionul unde joacă acasă. E un avantaj că e un portar în formă. E un portar care dă încredere apărării și echipei și ar fi extraordinar să poată să joace titular.