Ioan Andone a numit marele avantaj al României la barajul cu Turcia: „Putem să ne calificăm”

Viviana Moraru Publicat: 24 martie 2026, 18:28

Jucătorii naționalei României, la începutul unui meci/ Sport Pictures

Ioan Andone (66 de ani) a prefațat semifinala play-off-ului de World Cup 2026 dintre Turcia și România. Meciul „de foc” de la Istanbul se va disputa joi, de la ora 19:00.

Ioan Andone a transmis că marele avantaj al naționalei este reprezentat de faptul că Mircea Lucescu a fost selecționerul Turciei. „Il Luce” i-a pregătit pe turci în perioada 2017-2019.

Ioan Andone a mai declarat că „tricolorii” trebuie să dea totul pentru a obține calificarea în finala barajului, unde vor întâlni învingătoarea partidei Slovacia – Kosovo. Fostul antrenor a oferit declarații și despre situația lui Ionuț Radu, care are mari șanse să fie titular la Istanbul.

(n.r. – Ionuț Radu ar fi apt) Extraordinar! Eu cred că da, va juca. Ionuț Radu e un român adevărat care a avut anul ăsta excepțional în Spania. Acum, cum am stat mult acolo, am văzut foarte multe meciuri.

N-am fost până la Vigo că e foarte mare distanța, dar îmi propun să mă duc să-l văd și pe stadionul unde joacă acasă. E un avantaj că e un portar în formă. E un portar care dă încredere apărării și echipei și ar fi extraordinar să poată să joace titular.

Eu cred că putem să ne calificăm, avem avantajul că domnul Lucescu a antrenat naționala Turciei, cunoaște foarte bine fotbalul turc și cred că putem reuși, va fi greu.

Jucătorii să joace la 150%, nu 100% . Această generație trebuie să înlănțuiască rezultatele bune pe care le-am avut în preliminariile europene, la Campionatul European și acum. Trebuie să ne depășim și trebuie să jucăm mult peste ce am jucat noi la Campionatul European.

(n.r. – Nu sunt cam mulți jucători din play-out pentru un asemenea meci?) Play-off-ul e plin de străini, până la urmă asta e realitatea. E plin de străini și dacă n-ai din ce… Eu sunt convins că staff-ul naționalei a adus ce e mai bun.

Boala care face ravagii în România şi ne plasează pe primul loc în EuropaBoala care face ravagii în România şi ne plasează pe primul loc în Europa
E un singur meci, nu mai există șansa returului. E un meci de cupă. Un meci de cupă pe care trebuie să-l câștigi. Că-l câștigi cu prelungiri, că-l câștigi la penalty, trebuie să-l câștigi. Așa trebuie să gândească”, a declarat Ioan Andone.

Cine ar trebui să fie titular în poarta României la barajul cu Turcia?

O ţară vecină cu România are 7,34 lei litrul de benzină. Ajutor pentru familii, de 20 de euro pe lună
Generaţia de Aur, cazată la unul dintre cele mai luxoase hoteluri din Istanbul! Camerele sunt cu sute de euro mai scumpe decât ale naționalei lui Lucescu! Exclusiv
Mohamed Salah, mesaj emoţionant după anunţul plecării sale de la Liverpool: “Acest club va fi mereu casa mea”
Victor Pițurcă nu se teme înainte de Turcia – România. Reacție categorică: „Nu e niciun infern”
Mohamed Salah a distrus concurența în Premier League! Cifre uluitoare reușite de la sosirea la Liverpool
VideoTricolorii U20 vor vedea împreună meciul crucial Turcia – România. Ce le transmit jucătorilor lui Mircea Lucescu
Eugen Neagoe, aproape de plecarea de la Petrolul. Cine e favorit să-l înlocuiască
Alex Maxim știe cum poate România să producă surpriza la Istanbul: „E foarte dificil să reziști 90 sau 120 de minute”
1 Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț 2 Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună” 3 “Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis” 4 Transferul cerut de Gigi Becali care l-a făcut pe Mihai Stoica să ameninţe cu demisia la FCSB: “Râde lumea de noi” 5 Bogdan Stelea, reacţie dură după ce a văzut cine l-a înlocuit pe Ionuţ Radu la naţională: “El merita!” 6 Dinamo, anunţ decisiv despre transferul lui Vladislav Blănuță
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS”FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS”
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav