Ioan Andone a numit marele avantaj al României la barajul cu Turcia: „Putem să ne calificăm”

Ioan Andone (66 de ani) a prefațat semifinala play-off-ului de World Cup 2026 dintre Turcia și România. Meciul „de foc” de la Istanbul se va disputa joi, de la ora 19:00.
Ioan Andone a transmis că marele avantaj al naționalei este reprezentat de faptul că Mircea Lucescu a fost selecționerul Turciei. „Il Luce” i-a pregătit pe turci în perioada 2017-2019.
Ioan Andone a numit marele avantaj al României la barajul cu Turcia
Ioan Andone a mai declarat că „tricolorii” trebuie să dea totul pentru a obține calificarea în finala barajului, unde vor întâlni învingătoarea partidei Slovacia – Kosovo. Fostul antrenor a oferit declarații și despre situația lui Ionuț Radu, care are mari șanse să fie titular la Istanbul.
„(n.r. – Ionuț Radu ar fi apt) Extraordinar! Eu cred că da, va juca. Ionuț Radu e un român adevărat care a avut anul ăsta excepțional în Spania. Acum, cum am stat mult acolo, am văzut foarte multe meciuri.
N-am fost până la Vigo că e foarte mare distanța, dar îmi propun să mă duc să-l văd și pe stadionul unde joacă acasă. E un avantaj că e un portar în formă. E un portar care dă încredere apărării și echipei și ar fi extraordinar să poată să joace titular.
Eu cred că putem să ne calificăm, avem avantajul că domnul Lucescu a antrenat naționala Turciei, cunoaște foarte bine fotbalul turc și cred că putem reuși, va fi greu.
Jucătorii să joace la 150%, nu 100% . Această generație trebuie să înlănțuiască rezultatele bune pe care le-am avut în preliminariile europene, la Campionatul European și acum. Trebuie să ne depășim și trebuie să jucăm mult peste ce am jucat noi la Campionatul European.
(n.r. – Nu sunt cam mulți jucători din play-out pentru un asemenea meci?) Play-off-ul e plin de străini, până la urmă asta e realitatea. E plin de străini și dacă n-ai din ce… Eu sunt convins că staff-ul naționalei a adus ce e mai bun.
E un singur meci, nu mai există șansa returului. E un meci de cupă. Un meci de cupă pe care trebuie să-l câștigi. Că-l câștigi cu prelungiri, că-l câștigi la penalty, trebuie să-l câștigi. Așa trebuie să gândească”, a declarat Ioan Andone.
