Ioan Ovidiu Sabău, propunere surpriză pentru echipa naţională: “Se vorbeşte foarte puţin. E unul dintre cei mai importanţi”

Ioan Ovidiu Sabău a fost plăcut surprins de jocul făcut de fosta sa echipă, U Cluj, în meciul contra celor de la Universitatea Craiova, duel câştigat de “şepcile roşii” cu 4-0. După patru etape din play-off, U Cluj se află pe primul loc, la trei puncte deasupra celor de la Universitatea Craiova.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sabău, plecat de la U Cluj la începutul acestui sezon, l-a lăudat pe Ovidiu Bic, despre care spune că este unul dinrte cei mai importanţi jucători ai echipei pregătite de Cristiano Bergodi.

Ioan Ovidiu Sabău l-a propus pe Ovidiu Bic la echipa naţională

Mai mult, Ioan Ovidiu Sabău este de părere că Ovidiu Bic merită să fie convocat la echipa naţională în viitor

“O echipă foarte echilibrată la mijlocul terenului. Un Bic despre care se vorbește foarte puțin. Am spus acum un an că este unul dintre cei mai importanți. Dacă te uiți pe datele lui… implicat, foarte eficient și foarte serios.

Ar fi meritat să fie la echipa națională, dar sigur, vârsta, concurența la mijlocul terenului… E un jucător care s-a transformat enorm de doi ani până acum.