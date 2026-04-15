Ioan Ovidiu Sabău, propunere surpriză pentru echipa naţională: “Se vorbeşte foarte puţin. E unul dintre cei mai importanţi”

Ioan Ovidiu Sabău a fost plăcut surprins de jocul făcut de fosta sa echipă, U Cluj, în meciul contra celor de la Universitatea Craiova, duel câştigat de “şepcile roşii” cu 4-0. După patru etape din play-off, U Cluj se află pe primul loc, la trei puncte deasupra celor de la Universitatea Craiova.
Sabău, plecat de la U Cluj la începutul acestui sezon, l-a lăudat pe Ovidiu Bic, despre care spune că este unul dinrte cei mai importanţi jucători ai echipei pregătite de Cristiano Bergodi.
Ioan Ovidiu Sabău l-a propus pe Ovidiu Bic la echipa naţională
Mai mult, Ioan Ovidiu Sabău este de părere că Ovidiu Bic merită să fie convocat la echipa naţională în viitor
“O echipă foarte echilibrată la mijlocul terenului. Un Bic despre care se vorbește foarte puțin. Am spus acum un an că este unul dintre cei mai importanți. Dacă te uiți pe datele lui… implicat, foarte eficient și foarte serios.
Ar fi meritat să fie la echipa națională, dar sigur, vârsta, concurența la mijlocul terenului… E un jucător care s-a transformat enorm de doi ani până acum.
În timp, ceea ce am spus eu dă roade și acum se văd rezultatele și sacrificiile pe care le-a făcut să ajungă la nivelul ăsta. Să își schimbe adică stilul de viață și mentalitatea”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, potrivit digisport.ro.
Ovidiu Bic a ajuns la U Cluj în 2022, din postura de jucător liber de contract, după despărţirea de Universitatea Craiova. De atunci, el a mai jucat un sezon la Kiryat Shmona, în Israel, sub formă de împrumut. În acest sezon, el a marcat un gol şi a oferit două pase decisive în 37 de partide.
- 1 milion de euro este cota de piaţă a lui Ovidiu Bic, potrivit transfermarkt.com
- 3 selecţii are Ovidiu Bic la naţionala U19 a României
