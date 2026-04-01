Jerry Gane a pus eşecul pe şocul trăit cu Mircea Lucescu: “Nu au fost uşoare zilele acestea”

Reprezentativa României a fost învinsă, marţi seară, cu scorul de 2-0, de selecţionata Slovaciei, într-un meci amical disputat la Bratislava. Chiar în ziua partidei, selecţionerul Mircea Lucescu a fost supus la Bucureşti unei intervenţii chirurgicale. Echipa tricoloră a fost condusă de pe bancă de secundul Jerry Gane.

“E adevărat, rezultatul nu ne-a ajutat să-i aducem o bucurie lui Nea Mircea. Din păcate s-a văzut că am intrat timoraţi. Pe ambele începuturi de repriză am primit gol. Prima repriză ei au controlat-o mult mai bine, în repriza a doua am început slab, am luat gol din primul minut

(n-red dacă au fost afectaţi de situaţia lui Mircea Lucesuc) Eu zic că da. S-a văzut în implicare. Nu au fost uşoare zilele acestea. Ratarea calificării, plus evenimentul neplăcut, ce s-a întâmplat cu Nea Mircea… Nu a fost uşor să le ridicăm moralul.

Eu nu aş vrea să fac o analiză, avem timp destul. Noul selecţioner va avea timă să analizeze ce va urma”, a spus Ionel Gane la finalul partidei în exclusivitate la Antena Sport.

REZUMAT SLOVACIA – ROMÂNIA 2-0