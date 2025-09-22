Legia Varșovia, anunț despre viitorul lui Edi Iordănescu: "Nu e un secret că FRF e interesată" - Antena Sport

Închide meniul
Legia Varșovia, anunț despre viitorul lui Edi Iordănescu: “Nu e un secret că FRF e interesată”

Publicat: 22 septembrie 2025, 13:23

Edi Iordănescu, în timpul meciului Rakow - Legia / Profimedia

Edi Iordănescu a devenit vara aceasta antrenorul celor de la Legia Varșovia, la aproape un an de la despărțirea de echipa națională. Ultimele rezultate ale naționalei României alături de Mircea Lucescu au dus la multe discuții legate de înlocuirea selecționerului de 80 de ani.

Printre numele vehiculate s-a numărat și cel al lui Edi Iordănescu. Așa cum as.ro te-a anunțat în exclusivitate, FRF și-a manifestat interesul față de Edi Iordănescu, lucru confirmat chiar de către oficialii celor de la Legia Varșovia.

Michal Zewlakow, directorul sportiv al formației din Polonia, nu a ascuns faptul că Federația Română de Fotbal este interesată de serviciile lui Edi Iordănescu. Cu toate acestea, oficialul de la Legia Varșovia i-a asigurat pe fanii echipei sale că fostul selecționer al României va rămâne și s-a declarat extrem de încântat de modul în care lucrează antrenorul de 47 de ani.

“Nu este un secret că Iordănescu se află în zona de interes a Federației Române, dar este un antrenor care a semnat un contract cu Legia. Anterior, a avut opțiunea de a-și prelungi înțelegerea cu echipa națională pentru încă patru ani, dar a decis să vină la Varșovia.

Discuțiile cu Iordănescu legate de contract au fost cele mai ușoare pe care le-am avut vreodată. A acceptat tot ce a propus clubul, iar discuțiile s-au concentrat mai mult asupra discuțiile despre echipă și despre transferuri.

Dintre toți candidații intervievați, sunt cel mai mulțumit cu alegerea făcută pentru postul de antrenor. Consider că Iordănescu este antrenorul cel mai flexibil și îndeplinește majoritatea cerințelor noastre”, a declarat Michal Zewlakow, citat de legionisci.com.

Sâmbătă, Legia Varșovia a remizat pe terenul celor de la Rakow, scor 1-1. După 7 etape, Legia este pe locul 7 în Polonia, cu 11 puncte, la 7 puncte în spatele liderului Gornik Zabrze. Echipa lui Iordănescu mai are de disputat două meciuri în campionat, după care va debuta în Conference League pe 2 octombrie, contra turcilor de la Samsunspor.

